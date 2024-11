Hattrick a z Višinského je hrot. Liberec se Slavií řeší smlouvu. Co odkup?

V březnu to budou čtyři roky. Do Edenu v osmifinále poháru dorazily třetiligové Karlovy Vary, duel dvou Slavií vyzněl pro favorita bláznivým výsledkem 10:3. A „nějaký“ Denis Višinský, toho času sedmnáctiletý bažant, byl u sedmi (!) gólů domácích. Dva vstřelil sám, na pěti dalších se podílel. Generační talent, říkalo se. Až nyní v Liberci, kam přestoupil v lednu 2022, to však opravdu pořádně rozbaluje. Nejen díky hattricku v Olomouci už Slovan s SKS řeší novou smlouvu.