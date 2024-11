Zkrat Bohemians. Veselý: Zahodili jsme to. Zlobil se na VAR, viděl ofsajd

Když v 87. minutě chytil Tomáš Frühwald penaltu Michaela Krmenčíka, vypadalo to, že je po zápase. Bohemians vedli 3:1 a kráčeli za dalšími třemi body. O vybudovaný náskok ale nakonec přišli. „Těžko se mi hledají slova. Odehráli jsme velmi slušné utkání, ale je to úplně jedno, protože v posledních minutách jsme všechno zahodili,“ hodnotil zkrat Bohemians trenér Jaroslav Veselý.

V prvním poločase byli jeho svěřenci jednoznačně lepší a do kabin si odnášeli vedení 2:1. Na úvodní branku domácího Vladimíra Zemana dokázal sice rychle odpovědět hostující Patrik Blahút, ale krátce na to vrátil klokanům náskok Václav Drchal.

A po přestávce bylo v Ďolíčku ještě veseleji. Zeman se prosadil hlavou a svůj první prvoligový start v základní sestavě si tak okořenil hned dvěma góly. Bohemians se poté stáhli a se zahuštěnou obranou chtěli utkání dotáhnout za vítězstvím, ale to jim vůbec nevyšlo. „Mohli jsme to v klidu dohrát. Měli jsme dost kvalitních hráčů, abychom to pohlídali. Když vedete doma 3:1, tak už to musíte zvládnout,“ bědoval kouč domácích.

Slovácko v závěru spasil překvapivý střelec. Rakouský útočník Marko Kvasina si nejprve v 89. minutě našel na přední tyči přízemní centr a dal svému týmu naději. V páté minutě nastavení se k němu odrazil míč po standardní situaci a utaženou střelou ho uklidil přesně k tyči.

Vyrovnávací trefu pak ještě několik minut zkoumal videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. Nakonec ovšem branku uznal. „Nerozumím tomu. Já jsem viděl ofsajd, ale měli jsme to uhrát my,“ komentoval dlouhé prověřování hraniční situace smutný Veselý.

A ztracené body nejsou jediný problém Bohemians. Minimálně do konce podzimu se klokani budou muset obejít bez kapitána Lukáše Hůlky, který doposud odehrál každou minutu v lize. „Podle prvních indicií má zlomenou lícní kost, takže bude ze hry minimálně dva měsíce,“ řekl po zápase Veselý.

Devětadvacetiletý defenzivní univerzál utrpěl zlomeninu v obličeji a bude muset na operaci. Pražský klub o Hůlkově vážném zranění informoval na sociálních sítích, přesnou délku absence odhadnout nedokázal.

Trenér Slovácka na tiskové konferenci dokonce přiznal, že se ve druhém poločase rozloučil s nadějí na bodový zisk. „Už jsme začali rotovat sestavu na další zápas, ale kluci, co přišli na hřiště, ukázali kvalitu a chuť porvat se o výsledek,“ chválil mentalitu Smetana. Dlouhodobě ale od svých svěřenců očekává lepší výkony. „Bod musíme brát, ale musíme na sebe být nároční a takové zápasy zvládat lépe,“ kritizoval herní projev mužstva především v prvním poločase.