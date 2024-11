Friis o další ztrátě i možném vyhazovu: Nebojím se. Haraslín letos dohrál

Věříte, že situaci můžete pořád otočit?

„Nepochybuji o tom. Dokud vedení bude říkat, že jsem ten správný, budu pro klub odvádět sto procent. Nikdy o tom nebudu pochybovat. Ale není to o mém rozhodnutí, víte to vy i já.“

Jste neustále pod větším tlakem?

„Tlak samozřejmě cítím. Už dřív jsem řekl, že ve Spartě je masivní tlak. A když přibývají porážky, tak neustále roste, je větší. Na druhou stranu je privilegium trénovat takový klub.“

Debatoval jste s vedením o své pozici?

„Ne, takové věci jsme nediskutovali.“

Bojíte se, že byste ztratil svou práci?

„Nemám strach. Kdybych měl, nemohl bych dělat svou práci. Přijít o svou pozici je součást trenérského řemesla. Ale co mě trápí víc je situace, do které jsme spadli.“

Je těžké přijmout další ztrátu?

„Hodně těžké. Jsem prázdný, složitě se mi hledají slova. Přijít o výhru v závěru je trochu prohra. V tuto chvíli je to pro mě těžké.“

Už v pátek vás na tréninku na Strahově navštívili fanoušci. Jak jste to vnímal?

„Co jsme diskutovali, zůstane mezi námi a fanoušky. Ale byl to dobrý mítink. Tohle je součástí klubu, jakým je Sparta. Má silnou fanouškovskou základnu. Na tom, co se stalo, není nic špatného. Stojí za námi celou sezonu, v dobrém i špatném období, ale frustrace pochopitelně vystupuje navenek.“

Můžete čekat v úterý proti Karviné, že se vrátí někdo z marodky?

„Pár kluků uvidíme aspoň na lavičce, pak o víkendu čekám, že jich přibude ještě víc. Ale asi neodehrají devadesát minut. Každopádně přibudou další možnosti na výběr.“

Jak je na tom Lukáš Haraslín?

„Je těžké říct, jak dlouho bude chybět, ale stoprocentně nezasáhne do zápasu v roce 2024.“

Navíc kvůli zdravotním problémům střídal Matěj Ryneš, že?

„Nejsem si jistý, ale přišlo mi, že dostal nakopáno na kotník. Bylo to hodně bolestivé. Ale nemám zprávy, jak na tom je.“