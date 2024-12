Ze štvance je hrdina, Janáček vychytal Dynamu třetí bod. Ale gól dát nemůže...

Je na tom podobně jako jeho tým. V číslech propadá, což je ostatně při postavení Českých Budějovic pochopitelné. Gólman Martin Janáček na pozici lůzra nese podíl - a sám to přiznává. Jenže tentokrát se vzepřel, v Pardubicích podal báječný výkon, lapil pokutový kop i další střely, zásadně přispěl k remíze 0:0. Jihočeši mají třetí bod do tabulky, na jejich beznadějné pozici se vlastně nic nemění. Bez gólů to zkrátka nejde.

Sudí Petr Hocek byl to mlhavé odpoledne poněkud nerozhodný. VAR byl pro něj častý pomocník, řeklo by se až příliš používaný. Spolehl se na něj také při dvou klíčových situacích.

Těsně před půlí neuznal domácím gól Eldara Šehiče pro ofsajd. Proces rozhodování nebyl zrovna bleskový…

Podruhé šel verdikt domácím k chuti. Po hodině hry spadl míč z po centru na ruku hostujícího Michala Hubínka, domácí Vojtěch Patrák, jenž s ním šel do souboje, ihned gestikuloval. Z tribuny opravdu nebylo vidět, o co mu jde, vždyť mlha během utkání postupně houstla.

Nakonec Hocek ukázal na penaltu. Míč si vzal domácí „Zlatan“ Tomáš Zlatohlávek, který sice už neoperuje na hrotu, ale zasunul se až do dvojice „šestek“ kde tmelí hru společně s kapitánem Kamilem Vackem, s nímž dodávají do pardubického projevu olomouckou DNA, ale nedávno skóroval z puntíku proti Ostravě.

Jenže tentokrát selhal, v profesionální kariéře se mu to stalo podruhé z osmi případů. Kop zahrál bídně, slabě, po zemi, dobře metr a půl od tyče. Zkrátka dal gólmanovi Martinu Janáčkovi jasnou šanci.

„Moc radosti jsem poslední dobu neměl. Nechytal jsem dobře, sám to vím. Nepodařilo se mi podržet kluky, což se mi dřív dařilo. Jsem rád, že teď se mi to konečně povedlo,“ vykládal Janáček, muž zápasu. „Měl jsem dopředu jasné, kam půjdu. Věděl jsem, že Zlatohlávek kopal poslední penaltu po mé pravé ruce a doufal jsem, že to tam dá znovu. Čekal jsem do poslední chvíle, protože vím, že před penaltou zastavuje a čeká na gólmana. Penalty mě baví, mám je rád,“ překvapil.

Navíc ihned po střele zastavil i dorážku Vojtěchovi Patrákovi. Také tohle byl klíčový zákrok - k tomu velmi složitý. „Byli jsme spolu ve Spartě, dobře ho znám. Jen jsem doufal, že mě trefí, snažil jsem se zabrat co nejvíc prostoru. Bál jsem se, že bude k ničemu, že jsem chytil penaltu,“ popisoval. Podařilo se mu to.

Domácí od té chvíle ztratili víru, což bylo znát. Také dál byli jasně lepší, už se však nedostávali do šancí. Jejich finální fáze je prostě stejně zoufalá jako za minulých dob, kdy vedli mužstvo Radoslav Kováč či Jiří Saňák. Pokutový kop je mohl nakopnout.

„Musím říct, že jsem zklamaný až zdrcený z toho, že jsme utkání nezvládli výsledkově. Škoda penalty je, ale patří to k životu, patří to fotbalu. Moc ho to mrzí, může se to stát komukoli,“ omlouval svého tahouna trenér David Střihavka. „Zlatanovi to nevyšlo. Když budu konkrétní, on nám to vrátí jindy,“ měl jasno.

Naštvaný přes smířlivá slova být musel. V duelu šlo o mnohé, Pardubičtí mohli prakticky najisto Dynamo odříznout. Takhle ho udrželi při životě.

I když… Jihočeši těžko mohou myslet na posun, pokud budou tak šílení v ofenzivě. V Pardubicích stříleli jednou, mezi tyče se netrefili vůbec. To je tristní. Neměli ani náznaky, i když trenér František Straka tvrdil něco jiného.

„Byly tam v mnoha případech,“ překvapil. „Myslím, že navážeme na defenzivu, která byla opravdu velice dobrá,“ věřil.

Nic jiného mu vlastně nezbývá.