Boleslav po Betisu skolila i Hradec. Smolař Čihák: vlastní gól a teč

Fotbalisté Mladé Boleslavi navázali na cenný skalp Realu Betis v Konferenční lize a v zápase Chance ligy porazili Hradec Králové s přehledem 3:0. Smolařem utkání byl jednoznačně hradecký Filip Čihák, který hned dvakrát usměrnil míč za vlastního brankáře. „Byl to náš nejhorší výkon za dobu, co jsem v Hradci. Soupeři jsme vítězství darovali,“ smutnil po utkání trenér Votroků David Horejš.

Domácí Mladá Boleslav do utkání vstoupila velmi aktivně a dostala soupeře z Hradce Králové pod tlak. Ke gólu se přiblížila při střele Tomáše Ladry zpoza vápna, jeho rána ale jen orazítkovala tyč.

Hra se postupně vyrovnala a své příležitosti si připravili také hosté. V nejlepší pozici se ocitl po rohu kapitán Tomáš Petrášek, jenže svou hlavičku nasměroval doprostřed brány, kde byl připravený Matouš Trmal.

Do kabin nakonec odcházeli s náskokem domácí, ačkoli v prvním poločase ani jednou nevystřelili na bránu. Ve 38. minutě totiž zazmatkoval Filip Čihák, když chtěl přetažený centr poslat malou domu brankáři Adamu Zadražilovi. Svou hlavičku ale nenasměroval dobře a míč skončil v síti. „Ta chyba hodně ovlivnila utkání. Byla to nesmyslná branka, ale to k fotbalu patří,“ komentoval zbytečný vlastní gól Horejš.

„První gól byl pro nás šťastný. Psychologicky nám hodně pomohlo, že jsme šli do šatny s náskokem. Říkali jsme si, že nesmíme polevit a přesně to se nám povedlo,“ pochvaloval si vstup do druhého poločasu domácí kouč Andreas Brännström.

Jeho svěřenci totiž přidali druhý gól hned po změně stran a opět hrál velkou roli hradecký obránce Čihák. Vasil Kušej přetlačil v souboji o hlavu vyššího Petráška a přesným centrem z pravého křídla našel nabíhajícího Matyáše Vojtu. Jeho hlavičku tečoval Čihák přímo do protipohybu gólmana Trmala a míč doputoval až do sítě. „Naše obrana neodehrála dobré utkání. Čihimu se ten zápas nepovedl, sám to ví, ale věřím, že je dost silný a oklepe se z toho,“ podpořil Horejš nešťastníka utkání.

Východočeši se po druhé brance položili a Mladá Boleslav si tak ještě plná energie ze čtvrteční výhry proti Betisu bez větších problémů dokráčela pro zasloužené tři body. „Kluci na mě udělali dojem. Tři dny zpátky jsme odehráli velmi náročný zápas a proti Hradci to od nás byl hodně profesionální výkon,“ ocenil svůj tým Brännström.

Definitivní tečku za utkáním udělal v 77. minutě střídající Matěj Pulkrab. Ten si naběhl za obranu soupeře, dostal krásnou průnikovou přihrávku od Kušeje a s přehledem uklidil míč k tyči. Mladá Boleslav tak zapsala do tabulky tři body a pousnula se na šesté místo. Hradec Králové naopak po dalším neúspěchu zůstává ve skupině o záchranu.