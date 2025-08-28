Předplatné

Olomouc - Malmö 0:2. Sigma zázrak nepředvedla, zahraje si Konferenční ligu

Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v odvetném utkání čtvrtého předkola Evropské ligy s Malmö 0:2. Do hlavní fáze soutěže postoupil švédský šampion, který zvítězil i v prvním utkání na domácí půdě (3:0). Hanáci si zahrají Konferenční ligu. Skóre odvety v Olomouci otevřel v 62. minutě Daniel Gudjohnsen, v nastavení přidal druhý gól Emmanuel Ekong.

Sigma si účast v této fázi soutěže zajistila vítězstvím v domácím poháru a na evropskou scénu se vrátila po sedmi letech. Jména šesti soupeřů v hlavní fázi Konferenční ligy se olomoučtí fotbalisté dozvědí při pátečním losu.

Malmö si v pohárech až na pátý pokus připsalo první výhru na české půdě.

