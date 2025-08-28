Trpišovský po losu LM: Svátek fotbalu, těším se na trenéry. Klíčem jsou domácí zápasy
Vysněný Liverpool se trenéru Jindřichu Trpišovskému nadále vyhýbá, ale i tak si ohledně atraktivity soupeřů v ligové fázi Ligy mistrů může těžko stěžovat. Se Slavií se setká se starými známými, třeba Ernstem Valverdem, čeká ho dokonce už třetí výlet na San Siro. „Nároky v zápasech jsou obrovské, pokud se ale trefíte do dobrého dne, jste bezchybní zezadu, odvážní dopředu a především efektivní, je to recept na každého,“ věří před setkání s giganty.
Los Ligy mistrů vám přidělil hned čtyři týmy, kterým už jste čelil. Co na něj říkáte?
„Jsou to skvělé a velké týmy, ať už doma nebo venku, je tam spousta zajímavostí. Vždy myslím i na zážitek fanoušků a myslím si, že jsou tam pěkné výjezdy, třeba Tottenham s Tondou Kinským. Nemáme si na co stěžovat, v osudí byly skvělé týmy a něco zkrátka padnout muselo. Jsou tam týmy z absolutní špičky, třeba Arsenal, který dokoupil skvělé hráče a v anglické lize vypadá výborně, Barcelona, poslední finalista Inter… Všichni víme, že to je svátek fotbalu.“
Barcelona, Inter a Arsenal – se všemi týmy už jste dokázal bodovat.
„Hned mi to Igoh Ogbu s Oscarem v kabině hlásili, že jsme na hřišti všech těch soupeřů uhráli remízu, takže je to vlastně easy, že na tyto týmy umím. Ale takhle to nefunguje, týmy se vyvíjejí. Na druhou ty zápasy ukazují, že když do utkání dáte všechno, máte prostě potřebnou kvalitu a přípravu, tak se dobrý výsledek uhrát dá, takže se o to samé budeme snažit i v tomto ročníku.“
Na jaké trenéry a hráče se nejvíc těšíte?
„Hodně se těším na Ernesta Valverdeho, potkáme se už potřetí – jednou to bylo v Bilbau a dvakrát ve dvojzápase s Barcelonou. Také obdivuji Hanse Flicka, skvělý člověk a skvělý trenér. Přijde i setkání s Kjetilem Knutsenem, taková norská legenda z Bodö. Ale těším se i na hráče, které jsme třeba dřív skautovali. O Jense Haugeho z Bodö jsme hodně stáli, než šel do AC Milán. Ze světových es se těším na Declana Rice, Saku, bratry Williamsovy, Lautara Martíneze… Je to těžké takhle z hlavy vyjmenovat. Pro nás jednodušší příprava, protože ty hráče dobře známe, ale o to těžší bude se s nimi poměřit.“
Jak byste si přál, aby vypadal herní projev?
„Hlavně si musíme vážit toho, že tým z české ligy má možnost se poměřit s absolutní evropskou elitou, navíc v soutěži, kde každý hraje na sto procent. Budou to skvělé zkušenosti pro hráče, co Ligu mistrů ještě nehráli. Teď vedle mě seděl Lukáš Provod, který vlastně debutoval za Slavii na Interu Milán, hrál posledních deset minut. Je tu hodně takových, co třeba ještě loni či předloni hráli v menších klubech či druhou ligu, bude to pro ně obrovská zkušenost, ze které pak budou čerpat. Nároky na zápasy jsou obrovské, pokud se ale trefíte do dobrého dne, jste bezchybní zezadu, odvážní dopředu a především efektivní, je to recept na každého. Minulý rok jsme efektivní nebyli. Základem jsou ale běžecké výkony, musíte soupeře ubránit a utahat.
Může právě pomoci zkušenost z minulého roku? Především ohledně nového formátu soutěže…
„Zkušenosti samozřejmě máme, ale praxe může být jiná. Už loni jsme si říkali, že nový model nám třeba bude svědčit, ale ve finále jsme nepostoupili. Těžko se predikuje, kdo postoupí s jakým počtem bodů, takže je důležité se soustředit na jednotlivé zápasy. Víte, že musíte minimálně třikrát vyhrát a pak tam najít pokud možno nějaké další body. Je otázka, jaké týmy chytíte v jakém období a rozpoložení. Asi to bude hodně podobné jako loni a v boji o poslední postupová místa budou rozdíly minimální. Bez úspěchu v domácích zápasech se těžko pomýšlí na postup, to je klíč.“