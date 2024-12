Stoch o éře ve Slavii a Trpišovském: Oproti Šilhavému rozdíl ve všem

Hrával fotbal v Chelsea, Twente, Fenerbahce, PAOK Soluň, vydělával si ve Spojených arabských emirátech. Jaká štace ale Miroslava Stocha ovlivnila nejvíc? Paradoxně ta ve Slavii, ke konci jeho kariéry. Byl ohromen koučem Jindřichem Trpišovským a do Prahy se přestěhoval natrvalo. Ještě v minulé sezoně nastupoval v ČFL za Motorlet, dnes už aktivním hráčem není. Co o Trpišovském řekl v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport?

Byl vytouženou posilou. Na poprvé se Pražané s Fenerbahce ještě nedohodli na penězích. Vyšlo to až napodruhé a v létě 2017 Stoch dorazil do Edenu, do kádru úřadujícího mistra ligy. K tehdy nečekanému titulu dovedl „sešívané“ Jaroslav Šilhavý. Ten ovšem v průběhu dalšího ročníku skončil a přišel Jindřich Trpišovský. Jak by Stoch oba stratégy porovnal?

„Rozdíl ve všem. Trpišovský je nejlepší trenér, jakého jsem zažil. Dokázal ze mě dostat to nejlepší, co se dalo. Takticky je skvělý, sice jeho přípravy jsou strašně náročné, potom jsem z nich ale těžil a pomohlo mi to,“ řekl moderátorovi Michalu Hrdličkovi bývalý slovenský reprezentant.

Stocha přitom v Chelsea vedl Carlo Ancelotti a během kariéry potkal i jiné slavné trenéry. Jak se rodák z Nitry vůbec dostal do londýnského velkoklubu? „Na přelomu mých čtrnácti a patnácti let si mě pozvali na zkoušku. Byl jsem tam asi čtyřikrát, pak se rozhodli, že mě podepíší. Chodíval jsem na tréninky, vyvrcholilo to zápasem,“ prozradil.

V hlavním týmu Chelsea si připral ovšem pouze čtyři starty. „Jako jediný mi dal šanci Ancelotti, toho si vážím. Poté, co ho vyhodili, přišel Hiddink a cílem bylo vyhrát FA Cup. Liga byla ztracená, vypadlo se z Ligy mistrů, takže my mladí jsme už nedostali prostor, všechno se podřídilo výhře v FA Cupu, což se nakonec splnilo. Alespoň jsem v tréninkovém centru při obědech potkával Petra Čecha,“ zavzpomínal Stoch.

Ale zpátky ke Slavii. Když se vracel z ciziny a v životopisu měl pár slavných fotbalových adres, nebral krok do Prahy jako ústup ze slávy? „Nebral jsem to tak, že by to bylo málo. Slavia byla po dlouhých letech s finančními problémy mistrem a věděl jsem, že bude hrát některou ze skupin evropských pohárů. Šel jsem do dost velkého klubu. Třeba Fenerbahce, odkud jsem přicházel, bylo infrastrukturou jinde, Chelsea má zase jinou kvalitu hráčů. Slavia v mé době byla velkoklub v rámci československých poměrů, ale nedosahovala na ty evropské týmy. Dnes se jim blíží,“ myslí si.

Stoch se rovněž svěřil s tím, za co v kariéře nejvíc utrácel. „Lituju, že jsem často střídal auta, to je nejhorší investice. Ferrari, Bentley, to je sen každého chlapce. Když jste mladý a začnete vydělávat, změní vás to, přichází výstřelky, jste frajírek. Ale ustál jsem to, měl jsem rozum a nedal jsem za auta všechny svoje peníze.“