Stoch (33) se usadil v Praze. Válí v ČFL, výš už nemyslí. Možná v jiné roli

Fotbalový světoběžník Miroslav Stoch si zamiloval Prahu. Přestože prošel několika velkokluby od Chelsea, přes Fenerbahce, Twente nebo PAOK Soluň, své sportovně nejlepší časy pravděpodobně zažil ve Slavii. Byl součástí týmu, který na jaře 2019 prošel do čtvrtfinále Evropské ligy, v Edenu vykopal mistrovský titul i dva národní poháry. Pokaždé k úspěchu pomohl krásnými góly – ostatně jiné, než výstavní snad ani dávat neuměl. Teď se znovu nachází v hlavním městě České republiky, a to ze zajímavého důvodu.

FORTUNA:LIGU totiž vyměnil za ČFL, kope v pražském Motorletu. S profesionální scénou se už rozloučil. „Fotbalu se momentálně věnuji, řekněme spíš rekreačně. Chodím si jen tak zahrát, abych měl zábavu a nějaký ten pohyb. Přece jen bych se doma unudil,“ vysvětluje bývalý slovenský reprezentant.

Přestože mu to stále pálí a v devatenácti zápasech třetí ligy zapsal osm vstřelených branek, posun do vyšších pater fotbalu neplánuje. „To už by bylo náročné. V tomto roce mi bude čtyřiatřicet let, tím je to jasné. Vlastně jsem nikdy neplánoval hrát profesionální fotbal tak dlouho. Už na sobě cítím roky, navíc se projevuje skutečnost, že netrénuji každý den. V minulém týdnu jsem si k tomu natrhl tříslo. Už to zkrátka bude jen horší,“ povzdechl si rodák z Nitry.

Ve velkém fotbale ho přesto možná v budoucnu uvidíme, jen to nebude s kopačkami na hřišti. „V jiné roli možná ano. Chuť mám. Chtěl bych u fotbalu zůstat, hrál jsem ho celý život a nic jiného neumím. Uvidíme, kam moje kroky povedou, a zda o mě bude zájem,“ nechává toto témě otevřené.

A proč po velkolepé kariéře nezamířil domů na Slovensko, ale po štaci ve Slavii se vrátil do Prahy? „Jsem tu spokojený. Už když jsem ze Slavie odcházel, tak jsme se sem pravidelně vraceli. Rovněž přítelkyně bydlí nedaleko Prahy. Beru to, jako bych tu byl doma. Česko i Slovensko beru jako jeden stát. I mentalita v obou zemích je podobná. A pokud potřebuju domů na Slovensko, sednu do auta a jsem tam za chvíli,“ uzavřel Stoch.

