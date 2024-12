Straka se po 20 minutách styděl: Tohle je tvrdá realita. Ale já se nevzdávám!

Co se vám honilo hlavou, když jste dostali gól po pětačtyřiceti sekundách?

„Já to nechápu. Přijeli jsme sem s jasným cílem, věděli jsme, že začátek zápasu bude velice důležitý, abychom domácí tým udrželi na uzdě. Ale přišel první dlouhý balon a místo toho, abychom ho nechali projít za brankovou čáru, tak ho zahrajeme na roh.“

A nakonec jste dostali čtyři branky po standardních situacích…

„Připravovali jsme se na to, jak bychom je měli bránit. A já si říkal: Co se stalo? Ale když jste unavení, tělo vám odpoví. Když nejste v takové fyzické pohodě, tak tohle jsou následky, tvrdá realita. Některé výkony jednotlivců byly pro mě obrovským zklamáním.“

Máte v sobě ještě sílu, abyste šel do dalšího zápasu?

„Já absolutně nic nevzdávám. Půjdu dál. Ale není to jen o mně. Máme velice mladý a nezkušený mančaft, některé kluky jsme vytáhli z třetí ligy. Oni potřebují právě takové zápasy, aby se otrkali. Když si vzpomínám na sebe, taky jsem prožíval období, kdy jsem tápal. Je špatně, že oni jsou v něm teď, protože potřebujeme body, ale já jim budu dávat šanci dál. Protože se snaží odevzdat maximum. Jablonec byl kvalitativně úplně jinde.“

Je těžké dostat hráče do pohody a motivovat je?

„Tohle jsou velice složité situace, sám na ně hledám odpověď. Říkám si, jak chceš dodat klukům sílu, aby vůbec chtěli jít za vítězstvím? Ale je tady jeden faktor – obava, strach neudělat chybu. Protože z deseti zápasů jsme měli snad devět penalt. To není normální.“

A zase po ruce…

„Říkali jsme klukům, ať si je dají za záda. Tohle jsou situace, které nemůžeme ovlivnit. Další věc je osobní bránění… Ale já je v tom stavu nenechám, budu je burcovat, abychom zvládli další zápas se ctí.“

V sezoně jste inkasovali už pětačtyřicet gólů. Je to ostuda?

„No, po dvaceti minutách jsem se styděl. To se musím přiznat. Není to jen o nás o trenérech, měli byste si vytáhnout pár hráčů a zeptat se jich, proč to takhle je. Je to i jejich zodpovědnost.“