Kvasina z hrdiny smolařem. Hrozné, soucítil Juroška. VAR pro Pardubice

Je jasné, že Marko Kvasina se do fanklubu technologie VAR a kalibrované čáry nepřihlásí. Ani kdyby mu za to zaplatili. Rakouský žolík Slovácka se proti Pardubicím (1:1) dvakrát radoval z gólu, v nastaveném čase dokonce v euforii z trefy na 2:1 sundal dres a obdržel žlutou kartu. Tu mu sudí Ladislav Szikszay musel nechat, oba zásahy mu však sebral. Krmenčík a spol. přišli o vítězství kvůli ofsajdům. „Stálo při nás štěstí,“ věděl pardubický záložník Kamil Vacek. „Závěr byl těžký,“ posteskl si domácí trenér Ondřej Smetana.

Když rozhodčí po dlouhém čekání odvolal druhý Kvasinův gól, hosté jásali. A za moment znova. To když se ozval závěrečný hvizd duelu, v němž Východočechy potápěl střídající mladík Daniel Pandula. Ten se stačil za patnáct minut vykartovat a připravil svým spoluhráčům těžké chvilky. Slovácko, které po Juroškově rychlé brance (předcházel jí Stejskalův nejistý zákrok) do konce prvního poločasu úplně vypadlo z tempa, se po přestávce probralo a sahalo po třech bodech. „Druhý poločas byl už o něčem jiném,“ uvedl kouč Ondřej Smetana.

Trumfovým esem měl být stejně jako na hřišti Bohemians dlouhán Kvasina. Útočník, který v Ďolíčku spasil tým v posledních minutách dvěma přesnými střelami, byl v šestnáctce opět nemilosrdný. Nejprve vrátil do sítě Havlíkův lob, odražený od břevna a v 92. minutě obstřelil zblízka Jana Stejskala po Kozákově přihrávce. Ani jednou mu ale čárka v kolonce branek nezůstala.

Po zásazích VAR si domácí zoufali. V prvním případě byl Gigli Ndefe v ofsajdu devětačtyřicet centimetrů, ve druhém Kvasina pětadvacet. Smůla na druhou. Tedy pro domácí. „Jsou tam namalované čáry. Nevím, co k tomu mám co říct,“ pokrčil rameny trenér Smetana. „Emoce byly velké. Vítězství jsme chtěli a šli jsme si za ním,“ dodal. „Dvakrát se radujeme, je tam euforie. A dvakrát nic. Pro Marka je to hrozné. Na Bohemce nám zachránil bod a teď mu další dva góly neuznali. Hrozné,“ poznamenal jeho parťák Pavel Juroška.

Hosté byli naopak v příjemném šoku. Vyrovnání jim obstaral „plíživou“ střelou o tyč kapitán Vacek a ve finále děkovali moderní technice, která jim zachránila bodík. „Pro mě jsou to nové věci. Z mládeže a z nižších kategorií jsem na to nebyl zvyklý. Jenom jsem klidně seděl a čekal na verdikt,“ popsal kouč David Střihavka, jehož naštvaly dva zkraty dvacetiletého Panduly.

Sotva se na hřišti rozkoukal, už mazal po dvou faulech pod sprchy. „Nemám pro to pochopení. Mohli jsme přijít o zápas,“ uvědomoval si trenér. Zároveň nešťastníka ochránil. „Klukům se v kabině omlouval. Podle mě to už asi nikdy neudělá,“ usoudil Střihavka. „Máme hodně cenný bod,“ ulevil si.

„Trvalo to dlouho. I pro nás rozhodčí je to dlouhé. V té druhé situaci nešlo přesně určit polohu míče a hráče. V tu chvíli se použije systém triangulace. V mém případě se použil poprvé. Systém vyhodnotil, že šlo o pětadvaceticentimetrový ofsajd. Žlutá karta Kvasinovi zůstane,“ komentoval po zápase počínání VAR hlavní rozhodčí Szikszay.