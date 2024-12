Co bude s Nebylou? Kozel nutí Peltu snít: Snad jsme tady všichni chytří

Před rokem měl Jablonec o jedenáct bodů méně a styděl se ve skupině o záchranu. Nyní je situace diametrálně odlišná. Luboš Kozel vytáhl zelenobílou armádu do skupiny o titul. V osmnácti podzimních kolech posbíral třicet bodů. Takhle dobře na tom Severočeši nebyli od covidové sezony 2020/21. „Mužstvo je správně hladové, pracovité,“ pochvaluje si trenér.

Fotbalové jaro 2024 by Luboš Kozel nejradši nadobro vymazal. V Liberci mu nové vedení klubu dalo na srozuměnou, že s ním nechce spojit budoucnost klubu. Zbytek sezony doprovázely podivné okolnosti, ve kterých se necítil dobře. Ani nemohl. Všechno zlé je však pro něco dobré. „Určitě se to tak dá nazvat,“ usmál se jablonecký trenér po sobotním vítězství 2:1 nad Duklou. Je na něm vidět pohoda. Absolutní spokojenost. V hájemství Miroslava Pelty se mu pracuje dobře.

„Když se daří, je člověk spokojený. A já jsem v Jablonci spokojený od první chvíle. Mám pocit, že všichni dělají maximum pro úspěch, což trenér potřebuje. V jarní části v Liberci jsem z tohoto pohledu cítil určitou nedůvěru. Nebylo to tak čistý, jak by to mělo být. Přitom i ve Slovanu jsme nebyli k úspěchu daleko,“ vzpomněl si.

V létě dostal od majitele rozkaz: musíš nás dostat výš. To se povedlo. Křivka výkonnosti vykazuje prudký vzestup. Přeneseno do čísel, oproti minulému ročníku je Jablonec ve stejné fázi sezony lepší o jedenáct bodů, o osm míst v tabulce, o dvanáct vstřelených gólů a dvanáct inkasovaných, což je přímo dramatický vzestup.

Začíná se mluvit o zájmu o některé hráče

„Před sezonou byl cíl se zvednout, nehrát ve skupině o záchranu. Až na zápas v Pardubicích byly naše výkony dobré, dosáhli jsme skoro maxima možného. Je to zásluha všech, v létě se mužstvo hodně obměnilo, někteří dostali silnější pozici, v kádru je konkurence,“ vysvětluje důvody vzestupu Kozel.

Miroslav Pelta může po třech ničemných letech zase snít o průniku do pohárové Evropy. Po osmnácti kolech, bez ohledu na závěrečný podzimní duel na Spartě, má Jablonec jistotu přezimování ve skupině o titul. Jestliže udrží kádr pohromadě a citlivě ho doplní, bude jistě silný i na jaře. O zájmu o některé hráče se začíná hovořit.

Třeba středopolař Sebastián Nebyla, kapitán slovenské jednadvacítky, je v kurzu. Obzvlášť po produktivním představení proti Dukle, kdy první gól vstřelil a druhý nabídl Janu Chramostovi. „Seba hraje dobře, má body, ale snad jsou v Jablonci všichni chytří a vědí, že v létě je na Slovensku EURO do jednadvaceti let. Doufám, že bude s námi i na jaře,“ připomíná Kozel finálový turnaj, kde se může Nebyla ukázat a výrazně zvýšit svoji tržní hodnotu.

Jablonec čeká zajímavá zimní pauza.