Matějovský byl naměkko, zápas věnuje taťkovi. Má poslední sezona, potvrdil

V jeho věku by mohl sledovat profesionální ligový fotbal klidně z pohodlí gauče, už nemá komu co dokazovat. Jenže Marek Matějovský je fenomén. V téměř 43 letech nasázel ve druhém poločase na jihu Čech hattrick a potopil veškeré naděje Českých Budějovic. Boleslavský lídr měl po výhře 4:0 na krajíčku – mimořádný zápas věnoval nedávno zesnulému tátovi.

Do studeného odpoledne šel z lavičky, ale téměř okamžitě změnil ráz utkání, které nakonec favorit v Budějovicích jasně ovládl 4:0. Marek Matějovský otevřel skóre z hraniční ofsajdové situace, kterou po zkoumání VAR nakonec sudí Jan Petřík uznal. Legendární záložník zvládl ještě dva zásahy – krásnou bombu z dálky a proměněnou penaltu. Stal se nejstarším střelcem hattricku v české historii, překonal svého někdejšího trenéra Karla Jarolíma.

Co pro vás znamená odehrát v téměř 43 letech takový zápas?

„Vždycky říkám, že nejdůležitější je týmový úspěch, hlavní je, že jsme vyhráli. Jsem teď hodně naměkko. Tenhle zápas věnuju taťkovi, který nedávno umřel. Byl to můj největší fanoušek, stál u mých prvních fotbalových krůčků. Strašně moc mě to dojalo. Snad tohle viděl shora a je to pro něj.“

Je pro vás na konci kariéry rodina hodně důležitá?

„Moji nejbližší – obzvlášť mí rodiče – mají na tomhle všem, co jsem v kariéře dokázal, obrovskou zásluhu. Hned poté, co jsem dal hattrick, mi bylo líto, co se stalo. Jak jsem říkal – taťka byl můj velký fanoušek, přivedl mě na hřiště. Odešel náhle, rychle, byla to pro nás velká rána. Už jsem po zápase viděl telefon, psala mi mamka, že by na mě byl pyšný.“

Když se vrátíme k dění na hřišti – šlo o hodně těžké utkání?

„Domácí hrají o život, v našem nahuštěném kalendáři jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. To se potvrdilo. Rozjížděli jsme se trošku pomaleji, ve druhé půli jsme to otočili na naši stranu. Jsme pochopitelně rádi, že si odvážíme tři body.“

Fanoušci vás po zápase dlouho vyvolávali. Příjemný pocit?

„Už jsem zmiňoval, že zásadní je pro mě úspěch týmu. Hlavní je, že se po tom úvodu zápas otočil k nám. Má role v týmu je jasná, hned na začátku jsme si to s vedením a trenéry ujasnili. Snažím se pomáhat v jakékoliv roli, která je mi přidělena, na hřišti nebo v šatně. Jsem s tím smířený a snažím se fungovat co nejlépe. Fanouškům děkuju, že nás přijeli podpořit, a udělali jsme jim radost tím, že odvážíme domů tři body.“

Jak zvládáte v necelých 43 letech tak náročný program?

„Nejsem tolik na hřišti, ale přijal jsem tuhle roli. V kariéře mě drží láska k fotbalu a ke sportu jako takovému, kabina, dokud jsem tam pro vedení i realizační tým platný. Snažím se udržovat co nejlépe a plnit svou roli. Jde o mou poslední sezonu. Trenér Jarolím mi říkal, že mohu skončit až v momentě, kdy ho překonám jako nejstaršího střelce hattricku, to jsem teď zvládl. Takže můžu skončit.“ (usmívá se)

Nerozmyslíte si to a nebudete pokračovat?

„Stoprocentně je to má poslední sezona, o tom jsem přesvědčený. Mám rád fotbal, baví mě to, ale věk nejde zastavit, udržovat se je čím dál těžší. Znovu jsem si klasicky po příchodu na soupeřovo hřiště od některých diváků vyslechl, že jsem starej dědek, že na to nemám a podobně. Jsem rád, že jsem těmhle rádoby odborníkům a škarohlídům takhle odpověděl.“

Už vám bývalý trenér Jarolím pogratuloval?

„Když jsem se převlékal, než jsem šel na tiskovku, koukl jsem na telefon a ukazoval to Ladrisovi (Tomáši Ladrovi), který seděl vedle mě. Měl jsem v telefonu asi 120 zpráv a další zmeškané hovory. Detailně jsem se ještě nedíval, uvidíme, jestli tam od trenéra něco bude.“

Vyhráli jste počtvrté za sebou. Těší vás, jak Boleslav zvládá náročný podzim?

„Klobouk dolů před klukama, co mají v nohách spousty zápasů, jak to zvládají, je to fakt náročné. Udělali jsme pro český fotbal do koeficientu nějaké body, toho si vážím. Pro hráče jsou to zkušenosti, které se jim budou hodit. Konec podzimu dojedeme ještě na morál, chceme co nejvíc bodů, abychom do pauzy šli v co nejlepší pozici.“

Těšíte se na zimní pauzu?

„Bude to má poslední příprava, z mého pohledu je to nejméně oblíbené období. Takže na to se moc netěším, ale kývl jsem na to, skousnu to a zkusím se nachystat co nejlépe. Budu zase plnit jakoukoliv roli.“

Nejstarší střelci ligy:

42 let, 11 měsíců - Marek Matějovský (Mladá Boleslav)

(Mladá Boleslav) 42 let, 2 měsíce - Josef Jindřišek (Bohemians)

(Bohemians) 41 let, 7 měsíců - Tomáš Hübschman (Jablonec)

(Jablonec) 41 let, 3 měsíce - Pavel Zavadil (Opava)

(Opava) 40 let, 4 měsíce - Milan Petržela (Slovácko)

Nejstarší střelci hattricků:

42 let, 11 měsíců - Marek Matějovský (Mladá Boleslav)

(Mladá Boleslav) 38 let, 3 měsíce - Karel Jarolím (Bohemians)

(Bohemians) 37 let, 3 měsíce - Libor Došek (Slovácko)

(Slovácko) 36 let, 9 měsíců - Milan Baroš (Baník)

(Baník) 35 let, 1 měsíc - David Lafata (Sparta)

Potřebovali jsme Markův mozek

OČIMA TRENÉRA: Andreas Brännström, kouč Mladé Boleslavi „Pro nás to byl ošidný a nebezpečný zápas, po sérii tří výher najít správnou motivaci. Dynamo bylo prvních 45 minut lepší, do druhé půle jsme šli s hráčem, co utkání změnil. Vytvářeli jsme si šance, dostávali se do zakončení. Marek by si zasloužil hrát častěji, ale musíme se připravit i na dobu, kdy tady nebude. Jeho kariéra se chýlí ke konci. Dneska jsme potřebovali jeho mozek, někoho, kdo hráče uklidní a navede je k vítězství. V žádném případě jsem ale od něj neočekával tři góly. Je to absolutně bláznivé. V jeho věku jsem koučoval děti na zahradě a on pořád dává góly v lize. Marek je obrovský profesionál. Když se nám tolik nedařilo, byl prvním hráčem na tréninku, nepanikařil, šel příkladem ostatním.“