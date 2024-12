Ščasný: O Šulce bude velký zájem. Na Solbakkena názor nezměním

Ve čtvrtek výhra s Baníkem, v neděli pak obrat v Olomouci. Slavia pokračuje na vlně, vždyť v tomto ligovém ročníku dosáhla po osmnácti kolech na zisk padesáti bodů. K výhře 2:1 proti Sigmě dotáhla „sešívané“ zejména dvojice Tomáš Chorý a Lukáš Provod. „Když je tým ve formě, zvládne vyhrát zápasy, ve kterých se mužstvu tolik nedaří. Dřív to měla Sparta, teď je v tom silná Slavia. Tohle je důkaz, že se nachází ve velké pohodě,“ řekl expert Zdeněk Ščasný, který nastínil zimní úkoly pro Spartu a chválil výkony Pavla Šulce, ofenzivního záložníka Plzně.

Slavia přitom v minulé sezoně venku ztrácela body. Co se změnilo?

„Faktorů je víc. Prvotní je, že Slavia ustálila základní sestavu. Byť dojde ke změnám, jsou to jen drobné úpravy. Systém a základní rozestavení zůstávají stejné a každý hráč ví, kde má svou pozici. To je nejdůležitější.“

Co dál?

„Slavii se vyhýbají zranění, což třeba potkalo v posledních týdnech Spartu. Navíc velkou roli hraje psychika. Mužstvo má bodový polštář, jde do utkání s vědomím, že když ztratí dva body, nic se extra neděje.“

Má na Slavii největší vliv dvojice Tomáš Chorý a Lukáš Provod?

„Když Chorý šel do Slavie, říkal jsem, že jí může pomoct. A vyplácí se jí. Vyhraje strašně moc soubojů, dá důležité góly. Navíc na sebe váže hned několik hráčů. Ale Provod je naprosto klíčový.“

Povídejte.

„Je radost se na něj dívat, má mimořádnou formu, mohl by hrát ještě v zahraničí. I když je otázka, jestli má důvod utíkat, když Slavia bude pravděpodobně hrát Ligu mistrů. A ještě bych k Chorému a Provodovi doplnil Chytila. Rve se, obejde hráče, vyhrává souboje a je strašně nechutný ve vápně. Tihle tři jsou pro Slavii zásadní.“

Plzeň pak přes inkasovaný gól vyhrála v Karviné. Jak se vám líbí?

„Viktorka má ohromnou sílu, což ukazuje v pohárech i lize. Myslím, že ji mrzí ztráta s Teplicemi (1:1), kdy nepodala dobrý výkon. Proti Karviné začala dobře, ale pak šla dolů. Asi se projevuje únava. Ale Plzeň zdobí soudržnost a vůle jít za vítězstvím. Klobouk dolů, že výsledek otočila.“

Trenér Koubek i přes náročný program netočí sestavu. Může to jeho tým dohnat?

„Jak znám Mirka, Plzeň je natrénovaná. I když někteří hráči proti Teplicím viditelně tahali nohy. Náročný program vás může dohnat zejména na konci