Liga očima fanoušků: chorea na Baníku, tahoun Šulc. Simulant Olatunji

Dohrávka 8. kola Chance Ligy a její následné víkendové kolo nabídly množství zajímavých zápasů, pojďme se k nim vrátit. Pikantní duel mezi Baníkem Ostrava a Slavií přinesl skvělou atmosféru a chorea obou táborů. Plzeň táhne vynikající Pavel Šulc, který svoji bravuru dokázal v klání v Karviné (1:2). Stejný celek předtím skolila Sparta, radovala se z výhry poprvé od října. Její výkon i tak ale příliš oku nelahodil. Jaké jsou ohlasy příznivců klubů? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

BANÍK OSTRAVA Body jsou důležitější než hra! Domácí zápas proti Slavii měl být ozdobou soutěže a také testem pro Baník, jak obstojí v konfrontaci s momentálně nejsilnějším týmem v Česku. Utkání nabídlo vynikající atmosféru, nápaditá chorea z obou fanouškovských táborů a na hřišti pak asi spíše boj než krásný fotbal. Baník neodehrál špatný zápas, ale na druhou stranu zejména směrem do ofenzivy toho nabídl docela málo. Sluší se ale dodat, že hlavně díky velmi dobré hře soupeře. Slavia byla agresivní, rychle dostupovala a nenechala Baník rozehrávat kombinace, kterými trápil soupeře před ní. Výhodou byla možnost rychlého reparátu, ovšem souboj v Hradci neměl být i kvůli zranění Ewertona jednoduchý. A průběh zápasu to jednoznačně potvrdil. První poločas byli domácí výrazně lepší a jen výborný Markovič nás uchránil od inkasovaných branek. Pomohla nám červená karta, přesto jsme se jen velmi těžce dostávali do šancí. Vysvobodil nás až trochu šťastný gól Karla Pojezného. Výhru jsme s menšími problémy uhájili a z Hradce si tak odvážíme velmi cenné tři body! Václav Dohnal. 33 let, projektant SESTŘIH: Baník - Slavia 0:1. Sešívaní stále bez porážky, šlágr rozhodl Diouf

BOHEMIANS PRAHA 1905 Hradec válec a nejslabší Sparta Katastrofální výplach s Hradcem elegantně přeskočím s konstatováním, že Lukáš Hůlka opravdu citelně schází a hosté Bohemians přejeli jako parní válec. Zasloužený výsledek, ale vrchol týdne měl teprve přijít. Téměř před každým zápasem se Spartou si říkáme, že teď je špatná a tentokrát by to opravdu mohlo vyjít. Za posledních dvacet let by nešikovný tesař dokázal na jedné ruce spočítat, kolikrát se zadařilo a Bohemka uspěla. V sobotu, po zveřejnění sestav, mě polilo horko. Dle očekávání lepená soupiska, proti týmu, který zkrátka musí. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Paradox? K úspěchu chyběl tak zatraceně malý krůček, že si dovolím tvrzení zopakovat. Zelenobílí narazili na nejslabší Spartu, jakou pamatuji, a podobná šance se nemusí opakovat dalších x let. Několik zahozených šancí by neznamenalo úplnou katastrofu – bod bychom asi brali. Jenže fatální rozhodnutí brankáře Frühwalda nesmyslně opustit bránu darovalo Letenským gól a ohraná písnička se zase opakovala. Tak třeba příště… Klokani bojují! Vít Lukeš. 32 let, živnostník SESTŘIH: Bohemians - Hradec Králové 0:3. Jasná záležitost, tři body na východ Čech

VIKTORIA PLZEŇ Šulc a Vydra, to jsou roboti Tak týden dřiny je za námi a ukáply z toho čtyři body. Můžeme si říkat, že je to málo, že Teplice hrály půl zápasu v deseti a tak dále. Faktem je, že ti, co to táhnou, toho mají vážně plný kecky. Mimo Šulce a Vydry – to jsou prostě asi roboti. Zvlášť Šulc, ten má asi dvoje plíce, nebo nevím. V Karviné přesně ukázal, že umí už i rozhodovat zápasy. Lavičku máme plnou, to zase jo, ale ti, co nastoupí, to je ode zdi ke zdi. Výborně, potom na houby, zase spíš průměr… Ještě že jsou tam ti mladí, starým pardálům šlapou na ocas a ti musí bojovat. Takže z tohoto úhlu pohledu jsou čtyři body v pořádku. Ve čtvrtek velký svátek s United. Pevně doufám, že s nimi nepadneme. A pak v neděli to asi ani nejde, z jihu Čech přijedou tragédi, kteří dělají vše pro to, aby spadli. Takže pane trenére, vyberte správné lidi a hurá na to! Poslední dva zimně-podzimní zápasy a poté zimní spánek. Zasloužíme si ho všichni. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Pavel Šulc v utkání proti Jablonci • Foto Pavel Mazáč (Sport)

SLAVIA PRAHA V nejdůležitějších chvílích je na tahouny spoleh Před dvojzápasem v Ostravě a Olomouci Slavia vedla tabulku o osm bodů a nabízela se otázka, zda a případně o kolik ji dokáže po těchto utkáních Plzeň stáhnout. Náskok „sešívaných“ se ovšem nejen nesnížil, ale dokonce se o dva body zvýšil. Obou výher si nesmírně cením a považuji je po domácích vítězstvích nad Plzní a Spartou za další opravdu významný krok k titulu. Do konce základní části ligy čekají Slavii už jen čtyři výjezdy mimo Prahu, z toho jen jeden na Moravu – i to jsou důvody k mému optimismu. Je příznačné, že šest bodů zajistily podzimní opory týmu. V Ostravě Diouf po asistenci Provoda, v Olomouci pak brankami Chorý s Provodem. Do toho na Hané přidal světový zákrok na brankové čáře brankář Kinský. V nejdůležitějších chvílích se červenobílí mohli na své tahouny spolehnout a ti dodali, co bylo potřeba. V minulých sezonách tomu tak nebylo, nyní především díky nim zažívá Slavia jeden z nejlepších ligových podzimů ve své historii. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník El Hadji Malick Diouf na hřišti Olomouce • Foto ČTK / Peřina Luděk