Gól přímo z rohu v Boleslavi? Absolutně neměl platit, čertil se Vojta

Vítězná vlna je u konce. Fotbalisté Mladé Boleslavi po pěti soutěžních výhrách v řadě padli v posledním ligovém zápase roku proti Olomouci 1:3. Špatný den si vybral brankář Matouš Trmal, který byl namočený ve všech gólech. Emoce vzbudila hlavně vítězná trefa Filipa Zorvana přímo z rohového kopu. Do gólmana Trmala totiž při zákroku narazil útočící Jiří Spáčil. „Gól absolutně neměl platit. Nechápu, jak to VAR mohl takhle posoudit. Hodně to ovlivnilo zápas,“ rozčiloval se jediný mladoboleslavský střelec Matyáš Vojta.

Týmy šly do utkání ve zcela opačném rozpoložení. Mladá Boleslav vyhrála i s Konferenční ligou pětkrát po sobě, Olomouc zase z posledních devíti ligových zápasů bodovala naplno jen jednou.

Na hřišti to ovšem vůbec nebylo znát a Sigma se rychle dostala do vedení. Domácí brankář Trmal nedokázal zpracovat jednoduchou přihrávku a s problémy odkopl míč do autu. Hosté pak rozehráli bleskově, Jáchym Šíp poslal do vápna přízemní centr a Jan Navrátil se poprvé v sezoně prosadil. „Každý útočný hráč chce dávat góly, a já jsem zatím nic neměl. Jsem rád hlavně za výhru, protože to byl velmi těžký zápas,“ radoval se šťastný střelec.

A Hanáci zanedlouho mohli slavit znovu. Zorvan zatočil svůj centr od rohového praporku přímo do brány a po přinejmenším sporném zákroku Spáčila proti Trmalovi se míč dostal až do sítě. „V takových případech se obvykle píská. Pro rozhodčího je to náročné, takže v tomto případě je to spíš na VAR. To nás ale nezbavuje zodpovědnosti. V těchto situacích bychom si měli počínat lépe,“ hodnotil mladoboleslavský trenér Andreas Brännström.

Jeho tým se ve druhém poločase výrazně zvedl a hned od začátku bušil do obrany soupeře. Na kontaktní gól fanoušci nemuseli čekat dlouho. Vasil Kušej našel přízemním centrem Matyáše Vojtu a ten ve skluzu nasměroval míč do odkryté sítě.

Vyrovnání pak viselo ve vzduchu. Středočeši svého soupeře zatlačili a dostali se do několika výborných pozic. Největší šance spálili Tomáš Král a následně znovu Vojta. Krásnou střelu Johna zpoza vápna potom gólman Koutný konečky prstů vytáhl na břevno.

Olomouc ale vše přečkala a z ojedinělého útoku sama udeřila. Trmal vyrazil skákavou střelu jen před sebe a Matěj Mikulenka neměl problém vrátit balon za jeho záda. „Má za sebou několik skvělých týdnů, kdy za pět zápasů inkasoval jediný gól. Někdy prostě máte horší den, to se může stát každému,“ zastal se svého brankáře po nevydařeném výkonu kouč Brännström.

Poslední minuty si už Olomouc pohlídala bez větších problémů a dokráčela si za velmi důležitými třemi body. „Byli jsme teď ve výsledkovém útlumu, kdy se nám nedařilo dotahovat zápasy do konce. Tahle výhra je pro nás nesmírně důležitá. Poskočili jsme o čtyři místa nahoru a psychologicky je pro nás skvělé přezimovat na sedmém místě,“ pochvaloval si trenér Sigmy Tomáš Janotka úspěšné zakončení ligového podzimu.