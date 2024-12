Slavia v zimě nepouští. Diouf má smůlu, jedině za nesmysl. Co s talenty?

Po podzimu vedou domácí soutěž o sedm bodů, Slavia směřuje ke čtvrtému titulu za uplynulých sedm let a k přímému postupu do Ligy mistrů. Vyhráno ale nemá, na jaře musí zvládnout jedenáct kol v základní části a dalších pět v nadstavbě. To je ještě masivní porce, po cestě se mohou vyskytnout hrboly, výmoly. Proto chce být Slavia maximálně personálně vybavená, aby si dovedla s možnými nástrahami poradit. V klubu se rozhodli, že v zimním okně budou odchody z kádru minimální.

Nejprve k Dioufovi. Autor šesti podzimních branek a tří asistencí se líbí celé Evropě. Teenagerský věk v kombinaci s dovednostmi, produktivitou a fyzickými dispozicemi z něj tvoří luxusní obchodní artikl.