Ruman: Sparta potřebuje hajzlíky. Mise některých hvězd je asi ukončena

Sportovní ředitel Tomáš Rosický přiznal, že o větším zásahu do kádru přemýšlel už v létě. Kvůli Lize mistrů ho odložil. Udělal dobře?

„Po podzimní části je jednodušší to hodnotit, už víme, jak dopadla. Myslím, že kvalifikace Champions League se povedla, protože kádr byl sehraný, kluci byli spolu, znali se, což je výhoda. Během sezony se to zlomilo, takže teď přišel správný čas pustit do kabiny čerstvý vítr.“

Neměl by to být spíš uragán?

„Překopat tým hodně je zbytečné, protože je dobrý a navíc potřebujete čas, aby si všechno sedlo. Teď je důležité přivést opravdovou kvalitu, hráče, kteří budou moc okamžitě pomoct, stanou se posilami na důležité posty. A navíc borce, kteří budou opravdové osobnosti, aby se určitým způsobem zlepšila struktura i hierarchie v kabině. Měl jsem pocit, že to tam v tomhle směru trochu vázne.“

Mluvil jste o klíčových místech. Která to jsou?

„Hodně se mi nelíbily