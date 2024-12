Anketa redaktorů: Nejlepší trenér? Jasný vítěz, Trpišovský to není

Jako by ho hořký konec v Liberci pořádně nakopnul. Jablonec v létě sešrouboval, naprogramoval a posunul na jinou úroveň. V tabulce s ním vylétl do první pětky, ale obrovský kredit mu patří především za herní progres a posun hráčů.

Do (sice) nadstandardního kádru dokázal extrémně rychle nadrilovat svou filozofii. Severočeši hrají skvělý mix atraktivního a pragmatického fotbalu - diváci se baví a soupeře to bolí. Oproti minulému roku poskočili o šest příček, kouč navíc několik hráčů dokázal posunout na novou úroveň.

Kdyby zakončil podzim úspěchem na Spartě, k němuž měl se svým výběrem po prvním poločase blízko, byl by Jablonec na dostřel čtvrtému místu. I pátá příčka znamená návrat Peltova klubu mezi tuzemskou špičku. A nositelem pozitivní změny je stále docela podceňovaný kouč.

V minulé sezoně jel Jablonec na trojku, víc to nešlo. V létě přišel po Radoslavu Látalovi sice další extrémně náročný trenér, ovšem s lidštější tváří. Luboš Kozel hodil za hlavu nefér jednání v Liberci a o kousek vedle odvedl hromadu skvělé práce. Boss Pelta bude mít konečně veselé Vánoce.

VÍTĚZ: Luboš Kozel

23 bodů

Jablonec

53 let

Z jarního marastu ve skupině o udržení vypiplal zajímavý tým patřící po podzimu do elitní šestky. Luboš Kozel zúročuje trenérské kvality i zkušenosti, po ukončení angažmá v Liberci si spravuje chuť u souseda. Extrémně si vychutnal výprask rivala pod Ještědem, kde na začátku října slavil drtivou výhru 5:0. Obrození Peltova výběru jde do velké míry za ním, sbírá kladné body a uznání i v odborných kruzích. Jednou se může posunout ještě na zvučnější adresu – co třeba místo na střídačce v Plzni?

Další pořadí: 2. Martin Hyský (Karviná) - 10 bodů, 3. Pavel Hapal (Baník) - 7 bodů