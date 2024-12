Zázrak Fleišman, rekordní Matějovský, hořký Petržela. Co minuty Jindřiška?

Mladí dravci, nastupující hvězdy – a mezi nimi se ze všech sil drží i veteráni, kteří mají lize stále co dát. „A kteří ligu občas i ohromí, jako třeba Marek Matějovský při nedávném rekordním hattricku proti Českým Budějovicím,“ říká v novém díle pořadu iSkaut, který je věnován ligovým fotbalistům nad 35 let, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Pro mě to jsou všichni borci, neskutečně si jich vážím a myslím, že by si fanoušci měli užít každý zápas, kdy je můžou ještě vidět na hřišti,“ zdůrazňuje Jiří Fejgl.