Slavia musí vyřešit gólmany. Staněk bude ready, Evropu odchytá Mandous

Sezonní jednička je nadobro v Tottenhamu. Kdo Slavii místo Antonína Kinského provede v bráně jarní částí? A nejlépe k titulu? Připravený vrátit se mezi tyče je uzdravený Jindřich Staněk, realizační tým by však z Baníku rád ukořistil Jakuba Markoviče. „Musí se rozhodnout, co chce,“ říká Luděk Mikloško, ostravský sportovní ředitel. A aby to bylo ještě víc zamotané, dva lednové zápasy v Evropské lize odchytá Aleš Mandous.