Z Pardubic až do Anglie: Shejbal popsal Kinského cestu. Radil mu...

Jak jste prožíval ten turbulentní víkend, kdy vyšlo najevo, že Antonín Kinský přestupuje do Premier League a k tomu rovnou do Tottenhamu?

„Moje první reakce bylo přání, ať to všechno dobře dopadne. S Tondou jsme něco prožili, jsme spolu pořád v kontaktu. O Silvestra mi posílal hlasovku, to od něj bylo hezké. O Londýně jsem se také dozvěděl s předstihem, proběhlo i nějaké poděkování. Pak mi poslal video, jak jde v teplákovce na tréninkové hřiště. Kvůli tomu, jaký je, jsem přesvědčen, že to nebude příklad například Radka Vítka, nebo Vítězslava Jaroše, kteří se v Anglii neprosadili. Ale tím je nechci nějak shazovat.“

Očividně vám zůstal výborný vztah…

„Nadstandardní. Jsem v kontaktu se všemi kluky, co tu prošli. Zrovna jsem si říkal, že bych si mohl dát do životopisu brankáře, kteří mi prošli rukama. Lukáše Horníčka z Bragy, Jirku Letáčka v Getafe a teď Tondu.“ (směje se)

Nepřijde vám stejně fascinující, že ještě před osmi měsíci chytal o záchranu v Pardubicích a teď je v Tottenhamu?

„Upřímně, myslel jsem si, že v létě bude potřebovat ještě mezistupeň. Třeba v Baníku. On ale zvládl rovnou Slavii, za to klobouk dolu. Celkově se to po zranění Jindřicha Staňka upeklo tak rychle, že do toho skočil rovnýma nohama a neměl ani moc čas přemýšlet. Zvládl i těžké zápasy, třeba v Liberci, kdy hrál Slovan velmi dobře a on vytáhl ten první důležitý zákrok. Fotbalově ještě dopečený není, ale zvládl to díky své mentalitě. Mentálně je vyzrálejší než hráči na konci kariéry.“

V čem mu Pardubice z vašeho pohledu pomohly?