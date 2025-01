Markovič zpět v Edenu: Věřím si, na boj o místo se těším! Kolik pro Baník?

Už v prosinci přišel na Baník dokument o uplatnění opce na Jakuba Markoviče. Podepsána Slavia Praha. Zbýval jen hráčův souhlas, a tak přišlo z jeho strany těžké rozhodování – zůstat jako jednička v Ostravě, nebo jít bojovat o místo u vedoucího týmu Chance Ligy?

Sám brankář má jasno. „Chci ukázat, že už nejsem ten stejný hráč, který ze Slavie odcházel. Doufám, že se mi podaří dokázat, jak jsem se za ty roky posunul, a zabojovat o příležitost dostat se do brány.“

Sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško ho ale ještě v sobotu varoval. „Ať se rozmyslí, co od kariéry chce. Jestli si věří, že by tam chytal, bude to jeho rozhodnutí. My jsme mu řekli, že pokud bude chtít odejít, bránit mu nebudeme.“

A tak se stalo, rozhodnutí padlo. Proběhlo sezení mezi zástupci Slavie a třiadvacetiletým gólmanem, po kterém se mladík definitivně rozhodl. Vrátí se bojovat o místo jedničky v Edenu a se „sešívanými“ odletí na soustředění ve Španělsku. „Rozhodl jsem se pro Slavii, protože věřím, že na to mám. Kdybych si nevěřil, tenhle krok bych neudělal. Na boj o místo se těším,“ prohlásil Markovič.

V Baníku rozhodně panuje lehké zklamání, Markovič se na podzim vyprofiloval v oporu týmu. Na druhou stranu, Dominik Holec v posledních měsících už dával najevo nespokojenost se svou rolí. Teď má šanci zazářit, Ostravané ale i tak musí hledat brankáře číslo dvě.

Anketa Nejlepším českým brankářem v současnosti je... Antonín Kinský (Tottenham) Matěj Kovář (Leverkusen) Vítězslav Jaroš (Liverpool) Jindřich Staněk (Slavia)

Markovič je slávistickým odchovancem, dva zápasy před zaplněným Edenem zažil už v sezoně 2019/20, kdy udržel čisté konto proti Bohemians a Jablonci. Tehdy ale nebyla do brány cesta přes Ondřeje Koláře, takže putoval nejdříve na hostování ve Vlašimi, následně do Pardubic. Ačkoliv s ním Jindřich Trpišovský a spol. původně počítali už na sezonu 2023/24, vedení klubu se nakonec rozhodlo prodat mladíka do Baníku. S tím háčkem, že ho mohou za určitých podmínek vykoupit zpět.

A jak svou cestu hodnotí? „Působení v Baníku i Pardubicích mi dala spoustu zkušeností. V obou klubech jsem zažil lepší i horší chvíle, ale právě ty těžké momenty mě naučily, že se dá vrátit silnější. Tuhle zkušenost si z Pardubic i Baníku odnáším.“

Deník Sport zná podmínky, které byly mezi kluby dohodnuté. Částka, za kterou Slavia mohla Markoviče zpět odkoupit, činila v prvním roce jeho smlouvy na Bazalech 5 milionů korun, o tu stejnou částku se v létě navýšila.

Nyní má tedy dorazit do Ostravy 10 milionů korun. Pražané celou záležitost začali řešit už v prosinci, protože pravidla odkupu by se po roce 2025 znovu změnila. Z jejich pohledu šlo o dobrý kalkul, kontext pozice, kterou Slavia nabízí, se totiž v uplynulém týdnu naprosto změnil odchodem Antonína Kinského do Tottenhamu.

Zatímco Kinský chtěl vstoupit do sezony jako absolutně jasná volba číslo jedna, Markovič podle všeho přichází do situace, kdy nemá nic jisté. Pražané před rokem přivedli osvědčenou kvalitu v podobě Jindřicha Staňka, ten je připraven odchytat celé jaro. Rozhodne příprava, pro Markoviče ale můžou hrát časté zdravotní lapálie jeho staršího kolegy.