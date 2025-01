Horejš rázně k Zadražilovi: Hradec už nebude prodávat mimo TOP tři

Černobílá je v kurzu, fotbalový Hradec Králové v posledních sezonách šlape. To je bohulibé, na druhou stranu se pak logicky objevují vrásky na čelech důležitých mužů. Třeba trenéra Davida Horejše, který je u mužstva našlapaného jmény jako Adam Vlkanova, Tomáš Petrášek či Václav Pilař od minulé zimy. Důvod je zřejmý: tři vyjmenovaní matadoři sice už do této skupiny úplně nepatří, ale v kádru jsou zajímaví mladíci.

Jasně, je tu Karel Spáčil, kolem nějž velmi hlasitě našlapuje Slavia s Plzní, Daniel Horák (produktivní levák se hodí prakticky každému), ale už se objevují zprávy také o zájmu o brankáře Adama Zadražila.

Není divu, v brankářských ligových statistikách, které až „nechutně“ ovládá nová akvizice Tottenhamu Antonín Kinský, je hodně vidět. Kupříkladu má třetí nejnižší průměr obdržených gólů na zápas - 0,89. Kinský je na neskutečných 0,34, ale borci z Premier League se prostě nepočítají.

Proto se na Zadražila poptávají v tabulce výše postavené značky. Jde vlastně o propojenou akci. Na východě se šuškalo o tom, že gólman, jenž vyrůstal v Táborsku a mihl se také v Plzni, je na radaru Slavie. Té se však vrací z Ostravy Jakub Markovič, tudíž místo vedle Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse je obsazeno.

Ale právě Baník se ozval s interesem, rád by Zadražila přetáhl. Jenže narazil, minimálně u trenéra Davida Horejše dost tvrdě: „Jestli někdo bude odcházet, tak si myslím, že z Hradce by měli odcházet do TOP tři. Ne do Baníku, Jablonce, Liberce. Věřím, že Adam bude dál chytat za FC Hradec.“

I jeho slova dokumentují bobtnající ambice „votroků“.