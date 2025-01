Primátorka Hradce: Klub je sexy nevěsta. Co Nedvěd a jak se Spáčilem?

Pod Bílou věží je momentálně pořádně živo. Řeší se nejen prodej klubu, ale také sezonní komety Karla Spáčila. Zájemci jsou z lukrativních adres – ze Slavie a z Plzně. Primátorka města Pavlína Springerová, zároveň předsedkyně představenstva FC Hradec, se k citlivému tématu vyjádřila jasně. Mladý bek se může prodat už v zimě, ale z klubu reálně odejde až v létě. „Za mne je to nepřekročitelná podmínka přestupu,“ přísně praví.

Je prodej klubu největším tématem v Hradci?

„Určitě jedno z největších témat. Zvedá zájem u veřejnosti i u zastupitelů. Vše je potřeba poctivě odpracovat. Prodej klubu aktuálně zabere poměrně velkou část mé agendy.“

Hádám, že otázky, kdy se klub prodá a kdo jej koupí, slýcháte na denní bázi.

„Je to tak. Jde o řízení mající určité fáze a pravidla, která jsme si schválili v prosinci na zastupitelstvu. Toho se budeme držet a předpokládám, že do nové sezony už naši hoši vyběhnou v Malšovické aréně s novou majetkovou strukturou v zádech.“

Není to až příliš odvážný slib?

„Nemám ráda, když člověk říká, že je něco na milion procent, ale myslím si, že to zvládneme. Uchazečů je víc, bude z koho vybírat. Jsem optimistkou. Zvládneme to.“

K prodeji klubu patří i zákulisní tlaky. Ustojíte je?

„Mám to docela dobře vnitřně nastavené, pro mě to velký problém není. Lidé se mě samozřejmě vyptávají, a já se naopak často dozvídám různé informace a zaručené zprávy... Každému říkám: nevěřte tomu! Konkrétní informace veřejně známé nejsou. Anebo jen od lidí, kteří chtěli svůj zájem veřejně deklarovat, což je jejich právo. Snažíme se věci držet v nějaké formě, neohrozit proces prodeje a vysvětlovat, že zaručené zprávy jsou většinou jen plané drby.“

Jaký máte vztah k fotbalu?

„Velice dobrý. Už jako dítě jsem chodila s tátou na Malšák. Ke sportu mám velmi kladný vztah, zejména k míčovým sportům. Kde se něco kutálí nebo letí, tak je mi to blízké. Na fotbal chodím pravidelně, také sleduji zápasy evropských pohárů, reprezentace i ženské reprezentace. Umím i kopnout do balonu. A docela dobře.“

Nezlobte se za tuto otázku, ale poznáte, když někdo hraje dobře, nebo špatně?

(usměje se) „Myslím si, že jo, ale na expertku si určitě nehraju. Dokážu říct, že se mi někoho hra líbí. Když se o hře bavím s lidmi, kteří fotbalu rozumí, tak se většinou shodneme.“ (usmívá se)

To můžete radit trenérům složení základní sestavy.

„To rozhodně ne, ale bavíme se o různých věcech se sportovním ředitelem Sabouem, s generálním manažerem Juklem. Baví mě to, protože mě to obohacuje. A taky mi to dává možnost rozšiřovat si vědomosti, znalosti o fotbale. Je to fajn.“

Rozhodující faktor ve finální fázi? Cena

Přejdeme k prodeji klubu. V jakém stavu se nachází?

„Na prosincovém jednání zastupitelé schválili akcionářskou a akviziční