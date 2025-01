Oholit se? Katastrofa. V kabině si klidně vezmu slovo, hlásí lídr Cobbaut

PŘÍMO Z MARBELLY | Vousy nosí ve stylu Radka Gudase, hokejového šéfa a tvrďáka. Vítané a zmíněné vlastnosti má dodat fotbalové Spartě. Elias Cobbaut, belgický stoper ve službách rudého klubu, drží obě komodity. Nevěříte? Stačí si poslechnout názory zasvěcených. Sportovní ředitel Tomáš Rosický o něm mluví jako o budoucím lídrovi týmu. Rychlonožka, technik i provokatér – dnes už ze Slavie – Vasil Kušej pronesl v podcastu Liga naruby: „Je to nejtvrdší obránce ligy.“ A to už jsou nějaká doporučení...

Na hřišti se kaboní, jeho pohled, drsný plnovous a způsob hry má soupeře odradit. Ne, sem mi nechoď, tady to bude bolet. Vzkaz, který vysílá Elias Cobbaut při zápasech, je zřejmý.

I když jich na podzim neodehrál za Spartu kvůli zranění tolik, jak si představoval. „Neměl jsem ideální přípravu. Makal jsem, chtěl jsem se ukázat a přišlo zranění. Pak jsem tlačil na návrat a znáte to, objevil se další problém,“ pronese v rozhovoru v hotelu Don Pepe v Marbelle.

Také při boji o návrat byl na sebe tvrdý, přitom v soukromí vyznává tenhle chlapík jiné heslo. S nadšením mluví o spoluhráčích, o chování superhvězdného gólmana Gianluigiho Buffona, s nímž se potkal na štaci v italské Parmě, a také o dceři.

Na první pohled se řídí odkazem, jenž si nechal zvěčnit na levou ruku. Na vnitřní straně bicepsu má vytetováno spojení „Proverbs 18:24“. Jde o biblické přísloví, které mluví o přátelství. „Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“

Tetování máte rád, že?

„Ano, všechna mám spojená s rodinou. Na prstě vedle čínského znaku znamenajícího láska mám jméno mamky a táty, dcera půjde na záda. Ale nejprve si musím domluvit schůzku s tatérem.“

Nosíte také černý plnovous. Pomáhají vám tyto věci k ostřejšímu projevu na hřišti?

„Myslím, že ne. Že bych naháněl strach díky vousům, není rozhodně můj záměr. Prostě se mi to líbí. Je jedno, jestli má člověk svaly, dva metry, je celý potetovaný. Hráč musí být silný fyzicky i v hlavě.“

Sparta vás také představila jako drsňáka, přirovnala vás k učiteli Igoru Hnízdovi z filmu Obecná škola. Co jste na to říkal?

„Každý se mě na to ptá. Film jsem neviděl, jen jsem slyšel, že je dost slavný. Vy asi taky úplně pravidelně nekoukáte na belgickou televizi.“ (usmívá se)