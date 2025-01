Uchennovi opakoval: Koncentrace! Dvorník rozebírá další klenoty Baníku

Předpokládám, že jste zaznamenal úterní rozhovor s Emmanuelem Uchennou, který dělal kolega Jiří Fejgl. Obránce vás v něm označil za báječného člověka, nejlepšího top chlapa.

„Jo, pro nás trenéry je to fajn. Chvála se poslouchá vždycky dobře, potěšil mě. (úsměv) Strávili jsme spolu nějaký čas. Nejdřív se Uči viděl trochu v oblacích, pak mu ale pobyt v béčku a třetí lize prospěl. Nabral zkušenosti, taktické věci, sebevědomí. Jsem rád, že si to hráč takhle vyhodnotil i zpětně. Ne vždy je to pravidlem. Jsou i takoví, kteří jdou nahoru a zapomínají, co se dělo v určitých fázích jejich kariéry. Takže super.“

Překvapilo vás, že si takhle vzpomněl?

„Vůbec ne. Už když se vědělo o zájmu Sparty a on byl ještě v Baníku, pořád jsme se bavili. Opakoval jsem mu, ať je neustále koncentrovaný i na nejjednodušší míč. U něj to tak je. Když si tohle nastavení udrží, věřím, že může kariéru posunout ještě dál. Buď ve Spartě, nebo někde v zahraničí. Byli jsme v kontaktu i po přestupu, vyměnili jsme si zprávy přes WhatsApp. Myslím, že vztah máme stále nadstandardní.“

Kdo by to před více než rokem řekl, že?

„Dovednostmi byl daleko. Bylo vidět, že umí hrát s míčem a nebojí se.