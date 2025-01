Nováček Uchenna o víře či rodině. Proč upřednostnil Spartu před Slavií?

Když kopal v Ostravě, jednou za měsíc vyrazil do Prahy, do obchodu s africkým jídlem. To mu na severu Moravy chybělo. „Vezl jsem vždycky velký batoh, teď už to bude jednodušší,“ usmívá se obránce, jehož celé jméno zní Emmanuel Uchenna Aririerisim.

V Česku používá jen první dvě části, třetí je ostatně dost složitě vyslovitelná. „Uči je OK,“ upozorní na přezdívku, kterou používají trenéři i spoluhráči. Nyní už ve Spartě, kam v zimě přestoupil. Zájemcům vycházel perfektně v datové analýze, zásadní vliv však mělo také vzájemné utkání, které na začátku listopadu odkopal na Letné celé a brilantním představením pomohl Baníku k výhře 3:1.

Byl to váš největší zápas?

„Opravdu byl. Když jsem viděl svoje jméno na tabuli, kde byla základní sestava, byl jsem tak šťastný. Říkal jsem si: Tohle je moje příležitost se zlepšit. Pořád se učím a chci se porovnávat s těmi nejlepšími. Pomohl jsem týmu, pomohl jsem sobě, atmosféra byla báječná.“

Změnilo vám vítězství život?

„Ano, je to tak. Vzpomněl jsem si na to, co jsme si říkali v naší akademii v Nigérii. Vždycky, když jsme dostali možnost nastoupit proti většímu soupeři, museli jsme hrát tak, jako kdyby to byl náš poslední zápas, protože vám ta chvíle může změnit život, změnit vlastně všechno. Když jsem hrál proti Spartě, bylo to přesně takové.“

Věděl jste, jak velký duel je to pro ligu?

„Ano, Baník nevyhrál na Letné snad deset let, jsou to velcí rivalové. Kluci mi to všechno řekli, tušil jsem, že to můžeme změnit pro celý klub. Byla to další velká motivace, musel jsem ukázat to nejlepší.“