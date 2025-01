Klokani rozcupovali Lvy. A na tribuně seděl Kozel. Šance pro teenagera?

PŘÍMO Z BELEKU | Tři zápasy, tři výhry a působivé skóre 9:2. Bohemians si zaletěli na soustředění do Turecka zastřílet a zvýšit sebevědomí. Na závěr pobytu zničili Karpaty Lvov, šestý tým ukrajinské ligy, čtyřmi trefami ve druhé půli 5:2. „I v létě jsme vyhrávali a v soutěži to pak bylo jiné,“ zůstává na zemi asistent Stanislav Hejkal.

Jelikož v Beleku hlásili na odpoledně hustý déšť, přeložili si „klokani“ poslední duel tréninkového kempu na 11 dopoledne tureckého času. Během utkání spadlo jen pár kapek. Běhavého soka paradoxně položila na lopatky až druhá jedenáctka, na pohled méně nabitá. Postupně skórovali Matoušek, Kareem, Zeman a Dostál, který dorazil hlavou vlastní hlavičku, odraženou od břevna. „Hezky sis to narazil,“ smáli se spoluhráči přímo na hřišti.

Netuctový byl také zásah Petera Kareema, jenž pálil po hrubce gólmana v rozehrávce z hranice šestnáctky do prázdné branky. A to ještě napálil Jan Kovařík tyčku.

Realizák Bohemians kvitoval různorodost tří protivníků na soustředění. „Trnava (2:0) byla technická, Poláci (2:0, Puszcza Niepolomice) byli vysocí, soubojoví a Ukrajinci dynamičtí, rychlí. Vyzkoušeli jsme si všechny styly, ale víme, že Jablonec hraje tříobráncový systém, zatímco tito všichni tři soupeři nastoupili ve čtyřce,“ upozornil na rozdíly oproti nadcházejícímu ligovému duelu.

Oba rivalové se v zahraničí pozorně sledují. Dopolední zápas viděl na vlastní oči kouč Severočechů Luboš Kozel se svou ekipou. Hejkal a spol. pro změnu chystali na odpolední střet Jablonce s dalším ukrajinským celkem Žytomyrem.

„Klokani“ každopádně ukázali, že jsou na jaro dobře připraveni. Sestava z prvního poločasu má blízko k té, která vyběhne na plac i příští neděli. Možná s výjimkou osmnáctiletého Šimona Černého, který zaskočil za lehce indisponovaného špílmachra Aleše Čermáka. Z podobného důvodu scházel i útočník Václav Drchal. „Oba mají hodně blízko do základu,“ upozornil Hejkal. „Nějaká tři místa ještě máme otevřená,“ dodal.

V koncovce se paradoxně více dařilo „náhradníkům“, kteří šli do akce po hodině hry. „Třeba nám chtěli naznačit, že oni patří do první šedesátiminutovky,“ pousmál se Hejkal. „I s tou druhou partou jsme samozřejmě spokojení,“ ujistil. Kapitán Lukáš Hůlka odehrál zápas s ochrannou maskou obličeje, ale brzy by ji měl sundat. Trénuje už bez ní.

Také talentovaný teenager Černý, který se klubu nedávno upsal na další tři roky, dostane mezi elitou své minuty. A nemělo by jít o drobky. „Říká si o šanci,“ souhlasil Veselého pobočník. „Je technický, mile nás tady překvapuje. Typologicky Čermáka nahradil.“

Chytá se rovněž Nigerijec Kareem, objev z druholigové Vlašimi. „Rozjezd měl pomalejší, ale rozbíhá se. Je vnímavý, pracovitý. Myslím, že pro Bohemku bude přínosem,“ nepochyboval asistent, jemuž se letos v Turecku nejvíce zamlouvala dostupnost tréninkových ploch. „Nemusíme nikam dojíždět. Bydlíme v hotelu, který má svoje hřiště. Chodíme na něj v pantoflích a můžeme tam být, kdy chceme,“ pochvaloval si. V neděli odpoledne už letí „klokani“ z Antalye do Prahy.