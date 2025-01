Mistři Fantasy se Sobiškem: Návrat trojzubce? Adu i lákavý Jablonec

Měsíc a půl čekání je u konce, vrací se Chance Liga a s ní i iSport Fantasy. Zároveň přichází také množství otázek. Moderátor O2 TV Sport David Sobišek se dostal do pozice, kdy se vinou změn v kádru dostal ke čtyřem hráčům Slavie a jednoho se musel zbavit. „Ukázal jsem na Vasila Kušeje,“ odhalil v pořadu Mistři Fantasy. Řeč přišla i na potenciál Sparty, skvělý los Jablonce a zajímavé jméno v Karviné.

Kdo Fantasy podzim prošvihl, má novou šanci. Pokud se trenéři zapojí až nyní, budou zapojeni do ligy, která počítá body od nuly, a i v ní si lze sáhnout na skvělé ceny. Někteří mají ale soutěž dobře rozjetou od začátku, například David Sobišek už atakuje hranici tisíce bodů. Po lednovém přestupovém období ale čelí novým výzvám.

„Mám hráče, kteří v minulých působištích hráli, ale teď jejich minutáž klesne. Zůstali mi třeba Adam Ševinský a Patrik Vydra, ty jsem si zatím nechal. Jakub Markovič byl jedničkou Baníku a otázka brankářů bude ve Slavii otazníkem. Tam budu obezřetný, budu to monitorovat,“ říká Sobišek, který se například rozhodl pustit Vasila Kušeje, nejbodovějšího záložníka ve hře.

Řeč přišla i na los jednotlivých týmů, do konce soutěže totiž zbývá deset kol a je třeba opravdu vybírat hráče, které mají schůdné soupeře. „Fantastický los má Jablonec, nejen v příštích čtyřech zápasech, ale vlastně i po celé jaro. Vykopává dvěma domácími zápasy, s Bohemians a Slováckem. Druhý nejlepší los má Sparta,“ analyzuje redaktor Bartoloměj Černík.

V rudém dresu se vrací střelec Jan Kuchta, dostupný za osm milionů. Měli by si ho trenéři ihned začít dávat do týmu? A co jiní hráči Letenských? „Je tam moc otazníků. A hráči jsou navíc hodně drazí, záložníci neproduktivní,“ krotí nadšení Sobišek, který naopak zkusí štěstí s karvinskou posilou Samuelem Šigutem.

Jakým týmům se na začátku jara vyhnout obloukem?

Kteří zajímaví hráči lákají v soutěži na nejnižší možnou cenovku?

Jaké výsledky Sobišek tipuje ve 20. kole a komu dá kapitánskou pásku?

A jak si bodově vede před Jakubem Podaným?

To vše se dozvíte v novém dílu pořadu Mistři Fantasy.