Nové tváře v iSport Fantasy: Kuchta za přijatelnou cenu, tip z Dukly

Ve fantasy hrách je často riskantním tahem zařadit do týmu fotbalisty, kteří změnili působiště. Ale když máte v některého z nich bodovou důvěru, proč ho s deseti koly do konce nevyzkoušet? V iSport Fantasy je jich hned několik. Velký ohlas přinesl návrat Jana Kuchty do Sparty a Tomáše Koubka do Liberce. Vyplatí se na některého z nich ukázat už nyní? Přinášíme přehled nových zajímavých hráčů Druhá Šance vyhrát v iSport Fantasy pro jarní část. Zjisti více ZDE>>>