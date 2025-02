Tomičův start: Z euforie k trestu. Zbrzdí mě to, obává se posila ze Slavie

Mohl mít skvělou premiéru. Na konci prvního poločasu si naskočil na Plankův centr z přímého kopu a hlavou parádně zavěsil na 1:1. Jenže hned v nástupu do druhé půle se Michalu Tomičovi (25) premiéra za Karvinou pokazila. Za postrčení unikajícího Abdallaha Gninga dostal kmenový hráč Slavie po intervenci VAR rovnou červenou kartu. Je jasné, že minimálně příští kolo vynechá. „Je to na prd,“ ulevil si po remíze s Teplicemi.

Co cítíte po premiéře v dresu Karviné?

„Je to zvláštní pocit. Po gólu jsem byl v euforii. Tu standardku jsme měli nacvičenou z tréninku. Dali jsme gól do šatny, ale pak přišla ta nešťastná situace, kdy jsme se špatně zajistili. V první chvíli jsem si nemyslel, že bych mohl dostat červenou kartu. Překvapilo mě to. Přišlo mi, že jsme tělo na tělo. Ale od toho jsou rozhodčí, aby to posoudili.“

Štve to hodně?

„Zabrzdí mě to. Uvidíme, jak dlouhý bude trest. Nejvíc mě štve, že nebudu moct pomoct v dalších zápasech mužstvu.“

Už před vámi trošku postrčil Gninga spoluhráč Sebastian Boháč? Neodnesl jste to i za něj?

„Je to možné. Ale jsme jeden tým, taháme za stejný provaz. Je tu super parta, nemáme si co vyčítat. Gning si to přede mě píchnul hlavou, ale zdálo se mi, že jsme pořád na stejné úrovni. Bod je naše malé vítězství. Kdybychom nehráli v deseti, mohli jsme utkání zvládnout vítězně. Dodíval jsem se z tunelu. Klukům jsem hodně fandil, běhal jsem zleva doprava, i když jsem neviděl na celé hřiště. Třeba Bužek nastoupil na pravém beku a odehrál vynikající zápas. Zvládl to super, i když na tom postu nikdy nehrál a netrénoval.“

Vaše hostování ze Slavie se papírově dotáhlo až v den utkání s Teplicemi. Byl jste z toho nervózní?

„Nebyl jsem si jistý, jestli budu moct nastoupit. Ale připravoval jsem se na to, že nastoupím od první minuty. Zbytek už nebyl v mé moci.“

Generálku s Banskou Bystricí jste vynechal. Proč?

„Měl jsem z přípravy lehké zranění, problémy se svalem z přechodů mezi hracími plochami. Vypadl jsem na pár dnů před generálkou. Radši jsme si řekli, že nebudeme zbytečně riskovat a směřovali jsme vše na první ligové kolo.“

Slavia nakonec nesouhlasila s tím, že do Karviné přestoupíte s možností zpětného odkupu. Jakou variantu jste preferoval vy?

„Byl jsem připravený na obě možnosti. Se Slavií jsme se bavili ještě o jiných hostováních, ale já jsem pak jasně řekl, že chci zůstat v Karviné. Absolvoval jsem tu celou přípravu, líbí se mi kombinační styl, kterým hrajeme. Nepřemýšlel jsem nad ničím jiným. Rád bych toho tento půlrok odehrál co nejvíc. Sám sobě chci po Norsku (angažmá v Bodo/Glimt) ukázat, že na to mám.“