Na Jablonec se neslo moc chvály. A přišel pád! Kozel: Zpátky na zem

Měli za sebou mimořádně povedený podzim a umístění v top pětce. Jablonečtí ustáli zimní pauzu bez velkých turbulencí. V kádru udrželi opory jako Nemanju Tekijaškiho, Jakuba Martince nebo Sebastiana Nebylu. K tomu ještě dotáhli příchody Petra Ševčíka a Lamina Jawa.

Proto kolem severočeského klubu narostla před startem jarní části Chance Ligy očekávání. To se stalo i tématem na pátečním tréninku. „Mám takovou zkušenost, že když je všechno moc růžové, přijde sprcha. Všichni nás pasují do pozice, že jsme silní a máme hrát nahoře, ale víme, že žádný zápas není jednoduchý,“ líčil trenér Luboš Kozel.

Jako by tušil, co se v neděli odpoledne stane. Bohemians vyslali na hřiště na necelou půlhodinu hry Júsufu Hilála, nejlepšího střelce mužstva, který se stačil dostat do rozhodující šance. Střídající Jawo prohrál na středu hřiště souboj s Alešem Čermákem a vytáhlý útočník po krátké přihrávce překvapivě vypálil přesně k tyči. Byl to šok.

Jsem zklamaný, nezvládli jsme to, říká

„Jsem zklamaný, protože utkání jsme nezvládli,“ podotkl Kozel. „Porážka je velká komplikace, chtěli jsme začít vítězně. Ale když budeme vyhrávat další zápasy, dostaneme se do pohody,“ sliboval středopolař Michal Beran.

Ale Jablonec zejména v prvním poločase podal podprůměrný výkon. Středopolaři Nebyla s Beranem se nedostali tolik na balon, proto se domácí hráči spoléhali na dlouhé nákopy. Často nepřesné.

„Chvály na nás bylo moc, což se někdy vymstí. Tohle utkání nás vrátilo zpátky na zem. Dělali jsme chyby, byli nepřesní… Myslím, že porážka nám může pomoct a za týden podáme lepší výkon,“ zmínil Kozel.

Ke kvalitě hry nepřispěl ani stav trávníku, na kterém domácí mužstvo stihlo akorát deset minut ranní rozcvičky. Jinak po příletu z Turecka trénovalo jen na umělce. Po deseti, patnácti minutách obsypaly hřiště obrovské drny.

Hráči působili občas až komicky, postupně podklouzli David Puškáč nebo Václav Drchal. Stabilitu ztratil také Jan Suchan při rozehrání rohového kopu. „Ale musím se hráčů zastat, nohy jim opravdu hodně ujížděly,“ poznamenal Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.

Stav trávníku hrál velkou roli i při skládání sestavy hostujícího týmu, který v týdnu nacvičoval na tréninku víc variant. „Měli jsme zprávy, že hřiště v Jablonci je dobré, ale byly to fámy. Což jsme den před zápasem zjistili od svých zvědů,“ uvedl Veselý, jenž bral v potaz i zdravotní stav kádru.

Proto nakonec vyslal do zápasu obranu se třemi stopery, před nimi se pohyboval ještě defenzivní lídr Lukáš Hůlka. Hluboko se stahovali také wingbeci, proto Bohemians hráli místy až se šesti hráči vzadu. „Ale nám chyběla větší zarputilost, zbytečně jsme prohrávali osobní souboje. Měli jsme být víc nebezpeční do koncovky a víc agresivní,“ litoval Beran, záložník Jablonce.

Zvrat nenastal ani po početném střídání, když Kozel poslal do ofenzivy Jawa, Ševčíka, Jana Chramostu nebo Alexise Aléguého. „Tím nás dostali na deset minut pod tlak, ale zvládli jsme to. Uskákali jsme i hodně standardních situací,“ pochvaloval si trenér Veselý. „Jde pro nás o extra důležité body,“ těšil se.

Očekávání byla od obou týmů jiná, přesto Bohemians rázem ztrácejí na pátý Jablonec pět bodů.