Los 3. kola MOL Cupu: olomoucké derby, Sparta se Slavií Karlovy Vary. Liberec jede do Brna
Třetí kolo fotbalového MOL Cupu zná 16 dvojic, které se v září poperou o účast v osmifinále. Obhájci celkového vítězství ze Sigmy Olomouc vyzvou v městském derby TJ Milo Olomouc. Sparta Praha zavítá na Slavii, ale do Karlových Varů. Druholigový Artis Brno vyzve Slovan Liberec. Slavia Praha míří do Brozan, Plzeň do Lanžhota.
Podrobnosti připravujeme.
Kompletní program 3. kola MOL Cupu
TJ Jiskra Domažlice/FC Písek fotbal - Bohemians Praha 1905
SK Petřín Plzeň - FK Mladá Boleslav
FC Hlinsko - FK Jablonec
TJ Sokol Lanžhot - FC Viktoria Plzeň
FK Frýdek-Místek - FK Pardubice
FC Slavia Karlovy Vary - AC Sparta Praha
FK Horní Ředice - 1. FC Slovácko
SK Sokol Brozany - SK Slavia Praha
TJ MILO Olomouc - SK Sigma Olomouc
FK Třinec - FC Hradec Králové
SK Artis Brno - FC Slovan Liberec
FC Zbrojovka Brno - FK Teplice
FC Vysočina Jihlava - FK Dukla Praha
FC SILON Táborsko - MFK Karviná
FK VIAGEM Ústí nad Labem - FC Zlín
SK Dynamo České Budějovice – FC Baník Ostrava