Ševčíkova premiéra za Boleslav: únava, nešťastná role i Brännströmova chvála

Naposledy si Michal Ševčík v české nejvyšší fotbalové soutěži zahrál skoro přesně před rokem, naskočil na 11 minut proti Karviné. Po odstavení ve Spartě a nepovedeném hostování v Norimberku ho nyní čekal debut v základní sestavě Mladé Boleslavi, a to hned na té největší scéně, co liga nabízí – v Edenu proti Slavii. „Dobrý první zápas, především první půle. Pak už byl hodně unavený,“ popsal kouč Andreas Brännström po prohře 0:1.

Kráter, který v útoku Mladé Boleslavi zanechal odchod Vasila Kušeje, se musel nějakým způsobem zaplnit. Nedá se však říct, že se tak stalo včas (pár dní před startem ligy), ani ověřenou kvalitou (Ševčík za poslední rok a půl odehrál v první české a druhé německé lize 160 minut). Středočeši vsadili na velký potenciál, kvůli kterému hráč z Brna do Sparty vůbec předloni přestoupil.

Hned od první minuty tak vyběhl v nově poskládaném ofenzivním triu Boleslavi po boku Tomáše Ladry a Matyáše Vojty. „Sám sebe vidí jako desítku, nebo pravé křídlo. Pro ofenzivní hráče je jednodušší začít v základní sestavě takto brzy. Je to šikovný mladý hráč a věříme, že nám hodně pomůže. Hodíme ho tam a snad bude plavat,“ řekl Andres Brännström v televizním rozhovoru před výkopem.

Povedlo se, dvaadvacetiletý hráč ofenzivní hráč se v utkání viditelně netopil, byl i dost nepříjemný. Ne, že by Slavii větral technickými kousky, ale celkem poctivě pracoval při presinku a bránění – disciplínách, které se Ševčíkovi dříve spíše vytýkaly. Připsal si i tři úspěšné defenzivní souboje, vyjma obránců nejvíce z týmu. Často narážel na Oscara a poté, co se nechal liberijským šikulou třikrát odstavit, mu vše vrátil ve vlastním vápně tvrdým soubojem rameno na rameno.

Chuť a nasazení byly, ofenzivní trojka Boleslavi celkově nevypadala v prvním dějství vůbec špatně. „Dobře pracují s tím, že Vojta chodí za obranu, Ladra padá dolu a do toho nabíhá Ševčík, na kterého si musíte dát pozor, je šikovný. Abyste je ubránili a utahali, potřebujete top výkonnost,“ má jasno Jindřich Trpišovský.

Brännström: Musíme myslet na to, že teprve dorazil

Přesně na nedostatek sil mladoboleslavský debutant dojel. Brännström o Ševčíkově kondiční manku věděl dopředu, přesto ho nechal na hřišti přes hodinu. Těsně před inkasovaným gólem už hráč viditelně tahal nohy. Hosté vybojovali míč u vlastního vápna, Ševčík ho poslal na Vojtu, ale přišla ihned ztráta. S povislou hlavou se spíše krokem vracel k vápnu a klíčového souboje, kde s Tomášem Chorým, El Hadji Malickem Dioufem figuroval i „Ševčíkův hráč“ David Zima, se host ze Sparty účastnil jen na oko.

„Byl už opravdu unavený. Chtěli jsme ho střídat, ale nepřišlo přerušení hry. Snažili jsme se ho dostat ze hřiště a zrovna v tu dobu Slavia skórovala,“ prozradil Brännström Ševčíkovu nešťastnou roli u gólu. „Ale jinak to byl dobrý první zápas, převážně první půle. Musíme myslet na to, že teprve dorazil. S Ladrou a mladým Vojtou to ale vypadalo, jakoby spolu hráli delší dobu."

Vysoký fyzický fond je pro švédského trenéra extrémně důležitý, Boleslav se na podzim vypracovala v intenzitě presinku (dohnala Baník), do čehož Vasil Kušej ideálně zapadl. Brännström ho koneckonců označil za neunavitelného. To je tedy jen jedna kategorie, ve které je laťka pro Ševčíka nasazena extrémně vysoko. Další je produktivita. Kušej na podzim stál za jedenácti brankami a to se bude dvaadvacetiletému levákovi nahrazovat velice těžko. Góly už by Středočeši potřebovali co nejdříve, nejlépe už o víkendu doma proti Teplicím.