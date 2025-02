Memič po ztrátě Plzně: Byl to šok, těžko se mi mluví. Musíme se všichni zlepšit

Proč došlo k tak špatné premiéře?

„Bohužel to dneska nedopadlo dobře. Nechytli jsme začátek zápasu, nehráli jsme tak, jak jsme měli. Musíme se na zápas znovu podívat, teď se mi o tom těžko mluví. Je potřeba to hodit za hlavu a hned se dívat na další zápas.“

Co se v zápase stalo?

„Hned na první standardku jsme špatně zareagovali, druhá inkasovaná branka byla smutná, když se to odrazí do ruky našeho hráče (Markoviče), který zrovna padal. Musíme se zlepšit a z těch situací se poučit.“

Hrál jste na pravém wingbeku. Musel jste si hodně zvykat na defenzivnější pozici, než jakou jste hrál v Karviné?

„Je to pro mě nové, ale hrával jsem něco podobného v Karviné za předchozího trenéra Juraje Jarábka. Musím si na to zvyknout, postupně se zlepšovat a odevzdávat všechno pro tým.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Chystali jste se nějak speciálně na vyhlášené olomoucké standardky?

„Věděli jsme, že jsou v nich dobří, možná nejlepší tým v lize, mají je nebezpečné. Jak už jsem říkal - musíme se na to podívat ještě jednou, ukázat si, co jsme udělali špatně a jak se toho příště vyvarovat.“

Vstřebáváte šok hned na úvod jara?

„Je to šok, ale chce to okamžitě zvednout hlavy a pokračovat v dalších zápasech jinak. Liga v novém roce teprve začíná. Jsme smutní, ale snad se zase zvedneme a zlepšíme.“

Koukáte se v tabulce nahoru na vedoucí Slavii, nebo spíš dolů na Spartu?

„Samozřejmě sledujeme konkurenci, víme, že první jarní kolo vyhrály Slavia, Sparta i Baník. My budeme dál koukat na ty nejvyšší pozice.“

Byla znát absence nemocného Lukáše Kalvacha?

„Ztráta kapitána byla samozřejmě nepříjemná, ale snad se brzy uzdraví a na příští zápas už bude dobrý.“