Evropská liga: Plzni vyšlo přání po přistání. Jde na maďarského mistra

Páteční losování v Nyonu, švýcarském sídle UEFA, probíhalo v době, kdy se plzeňský tým vracel ze čtvrtečního duelu v Bilbau (1:3). Jakmile hráči přistáli v Praze a zapnuli telefony, zjistili verdikt – o účast v osmifinále Evropské ligy si zahrají s Ferencvárosem, maďarským suverénem, který ligu ovládl v posledních šesti letech a je nejúspěšnějším klubem země.

„Ferencváros nemá takový zvuk jako Porto. Papírově je menší, ale rozhodně kvalitní klub,“ reagoval na los plzeňský záložník Lukáš Červ v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Pamatuji si je před rokem na zimním soustředění ve Španělsku,“ připomněl vzájemný duel z Benidormu. Viktoria díky obratu v závěru zvítězila 3:1, o rok dříve na stejném místě hrály celky bez branek.

„Je to schůdnější soupeř, než Porto, vidíme šance padesát na padesát. V Benidormu jsme vyhráli, zápas byl vyrovnaný, oni byli lepší první poločas, my druhý,“ dodal plzeňský asistent Jan Trousil. „Těšíme se na to, určitě budeme chtít postoupit. Párkrát jsem proti nim hrál na soustředění, naposledy nastoupil na druhý poločas. Oba týmy to hodně prostřídaly, ty přáteláky nejde úplně porovnávat,“ dodal kapitán Lukáš Kalvach.

Maďarský šampion uhrál v ligové fázi Evropské ligy stejně bodů jako Plzeň (12), o příčku níž skončil v tabulce kvůli horšímu skóre s bilancí čtyř výher a čtyř porážek. Zajímavé je, že se v novém formátu utkal se třemi stejnými soupeři, na jaké narazila Plzeň. Ferencváros třikrát prohrál (Anderlecht 1:2, PAOK 0:5, Frankfurt 1:2). „Určitě z těch zápasů budeme vycházet,“ řekl Trousil.

Plzeňští hráči si na maďarského soupeře troufají víc, než na druhou možnost, jaká mohla nastat po pátečním losu, což by byl souboj se silným Portem. Západočeši mají rovněž výhodu v tom, že začínají v Budapešti a klíčovou odvetu hrají na domácí půdě.

„Proti Servette nám to loni pomohlo,“ odkázal Červ na osmifinále Konferenční ligy, kde Viktoria postoupila po úspěšném domácím penaltovém rozstřelu. „Není to tak daleko, věříme i v podporu fanoušků v Budapešti,“ vzkázal Trousil.