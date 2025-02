Slovácko má syna biatlonového bosse! Zbrojovka dostane miliony

Slovácko už má posilu na levý kraj obrany, kde je díra po odchodu iráckého reprezentanta Merchase Doskiho do Plzně. Z druholigové Zbrojovky přichází devatenáctiletý Jiří Hamza. Ano, jde o syna biatlonového a basketbalového bosse stejného jména a bývalé basketbalové reprezentantky Romany Hamzové. „Slovácko dalo zajímavou nabídku a Brno ho teď nevidělo v základní sestavě,“ uvedl zdroj webu iSport.cz. Prvoligový celek zaplatí za mladíka 2,5 až 3 miliony korun.

Teenager Hamza nebyl číslem jedna na seznamu klubu z Uherského Hradiště. „Není jednoduché někoho sehnat,“ přiznal během zimní přestávky Veliče Šumulikoski, sportovní manažer. Nakonec padlo rozhodnutí vykoupit ze smlouvy talentovaného leváka ze Zbrojovky, kde s ním kouč Jaroslav Hynek aktuálně nepočítal do elitní jedenáctky.

Člen slavné sportovní rodiny se má připojit k novému týmu ještě tento týden a mohl by být k dispozici pro duel v Liberci. Na levém okraji obrany nastoupil proti Spartě další novic, slovenský univerzál Martin Koscelník. Po počátečním tápání se rozehrál a patřil k lepším hráčům domácích. „Ukázal kvalitu,“ uvedl kouč Ondřej Smetana.

Nedá se předpokládat, že Hamza ihned naskočí do základu. Nejvyšší soutěž ještě nikdy nehrál, za Zbrojovku naskočil do 44 duelů. Na podzim absolvoval patnáct utkání bez vstřelené branky. V Brně měl smlouvu ještě na rok a půl. Také on může alternovat na více pozicích. Na levém beku, na stoperu či ve středu zálohy.