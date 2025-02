Rekordní zima Slavie: prodeje za 735 milionů bez oslabení. Rozdíl na Letné

V létě se v Edenu očekává štědrá nadílka od UEFA za postup do Ligy mistrů – ultimativního cíle Slavie, který kromě sportovní prestiže přináší i velké finanční odměny. „Sešívaní“ si ale už nyní dali pořádný předkrm. V zimě prodali hráče za 29,3 milionu eur (tedy 735 milionů korun), což je z pohledu objemu peněz, který kdy jakýkoliv český klub během jednoho přestupového období nastřádal, rekordní částka. Navíc se nedá říct, že by vedoucí tým tabulky zásadně oslabil.

Antonín Kinský, Matěj Jurásek, Daniel Fila, Aiham Ousou. Čtyři zimní prodeje Slavie, díky kterým je klubová kasa skoro o tři čtvrtě miliardy korun těžší. Jde o počin, který nemá na české fotbalové scéně obdoby, za takovou vyinkasovanou částku v jednom měsíci by se nestyděl kdejaký klub z top lig. Zvlášť v lednu, kdy je obchodování na trhu výrazně složitější než v létě.

Této cifře se v Česku nikdo historicky ani nepřibližuje. Dosavadní rekord? Slavia, léto 2020 a odchody Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem. Předchozí nejlepší výsledek? Slavia, léto 2019 a prodeje například Alexe Krále s Michaelem Ngadeuem. Co se týče prodejů, je z tohoto výčtu patrné, že Slavia za sebou má úchvatných pár let. Paradoxní ale je, že své nejvýraznější přestupové okno z hlediska příjmů zaznamenala v době, kdy nepostoupila do jarní části Evropské ligy, tři roky nevyhrála a navíc je v osobě Pavla Tykače ve své historii ekonomicky nejlépe zajištěná.

Jak tedy k rekordní zimě došlo? „Každý ten transfer má svůj příběh,“ řekl bývalý trenér Pavel Hoftych, který v současnosti pracuje jako sportovní manažer Viktorie Žižkov. „Vezměte si Benátky. Ty se evidentně dostaly do naprosté krize na pozici číslo devět a byly ochotné přeplatit aktuální cenu Daniela Fily,“ hodnotil stomilionový obnos, který poputuje po trase Itálie–Česko.

„Kinský? To je zase ohromné štěstí, do brány se dostal kvůli zranění Jindřicha Staňka a mohl se ukázat. Pak je tam Matěj Jurásek, o kterém se vždy vědělo, že je talentovaný, ale zároveň nevyzpytatelný hráč. U něj je výhodou, že má už