Bez vítězství, Hradec drtí letenské prokletí. Spáčil: Chceme něco urvat!

Karel Spáčil, ligová kometa posledního roku, od léta budoucí posila Plzně, dotočí rozhovor pro Ligu naruby. Interview se koná čtyři dny před duelem na Spartě a obránce při odchodu bojovně zahlásí: „Rozhodně tam jedeme něco urvat!“

Jasně, hradecká moc postupně sílí, sebevědomí i díky nové aréně a nyní už čtvrté ligové sezoně v řadě roste. Snad se už zapomíná na potupnou přezdívku JOJO klub, upozorňující na časté putování mezi dvěma nejvyššími soutěžemi.

Nyní jsou navíc černobílí osmí, pouze dva body za pátým Jabloncem. Rozhodně myslí na posun do elitní šestky. Kdo by ho také nechtěl, že? Formu potvrdili také v prvním jarním kole, kdy doma smetli v derby Pardubice jednoznačně 3:0.

„Je to Sparta, která sice už není v evropských pohárech, ale díky tomu se může soustředit pouze na ligu, ve které se chce posunut výš. Pro ně to bude první domácí zápas jara, takže nás nečeká nic jednoduchého, ale určitě tam nepojedeme s tím, že bychom byli předem ve špatné náladě,“ varuje soupeře asistent Adrian Rolko. „Chceme se porvat o co nejlepší výsledek a přivézt nějaké body zpátky do Hradce,“ dodá pro klubový web.

Proti však mluví současný (minimálně výsledkový) rozpuk Letenských. V lize zvítězili čtyřikrát v řadě, na druhou Plzeň rázem ztrácejí pouze tři body. Na její pozici přitom zásadně cílí, znamenala by postup do předkol Ligy mistrů.

Navíc Hradec drtí těžké vzpomínky – na Letné ještě nikdy nezvítězili. „Všechno musí jednou skončit,“ usmíval se při natáčení Ligy na pivu v Hradci lídr černobílých Tomáš Petrášek. Ano, deka je to však neuvěřitelně těžká a zatuchlá. Navíc ji umocňují i tuze těžké porážky. Vezměte si třeba takové jaro 1988.

Tehdy Hradečtí vyrazili na Letnou dvakrát. V obou případech padli, dostali celkem šestnáct branek, ani jednou neskórovali. Pohárový duel skončil 9:0, ligový 7:0. Po prvním utkání psala tehdejší Pochodeň: „Kočka si pohrála s myškou. Lekce bez ručníku.“

Druhý debakl ke všemu hodil vidle do vztahu dvou brankářů, velkých jmen klubové historie. Tehdy byl jedničkou mladší Luděk Jelínek, nynější sedmdesátník Zdeněk Votruba mu kryl záda. Obě blamáže si však vyžral.

V poháru klasicky dostal přednost, v lize naskočil nečekaně. „Měl chytat Jelínek, ale dostal nějakou virózu. Hrál jsem stopera a Votruba mi po každém gólu říkal: ‚Tak ti, Bobby, děkuju.‘ Jako bych mu je dával já! To byl hrozný den,“ vzpomínal v knize Černobílá historie, již napsal bývalý redaktor Sportu Michal Petrák, zadák Richard „Bobby“ Polák.

„Někteří se měsíc po prohře 0:9 báli nastoupit, když jsme jeli na Spartu v lize,“ prohlásil v publikaci Votruba. Pro něj to byl poslední zápas v hradeckém dresu.

V neděli bude na Adamu Zadražilovi, opoře týmu kouče Davida Horejše, aby dopadl lépe.