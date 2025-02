Karviná rozběhává epidemii. Na Spartu si troufá, Tomič si odsedí trest

Marodi se uzdravují, chřipkový virus z kabiny MFK Karviná pomalu mizí. Minulý zápas na Dukle musel Hyského soubor kvůli nákaze větší části kádru odpískat, v sobotu večer už se Spartě postaví. V rozbité sestavě, přesto odhodlaně. „Měli jsme dost nemocných, kluci brali antibiotika. Na tréninku vidíme, že pro ně není snadné to rozběhat a dostat tělo do provozní teploty jako před nemocí,“ prohlásil asistent Marek Bielan. V tréninku je mužstvo po třídenní pauze od úterý.

Domácí nepůjdou na favorita v plné síle. Někoho oslabila nemoc, jiné zranění a tresty za karty. Kvůli vyloučení proti Teplicím bude scházet halvbek Michal Tomič, který si mohl odsedět jednozápasovou stopku na Dukle. Kdyby se hrálo…

Takhle přijde o šlágr s úřadujícím mistrem. Nicméně host ze Slavie aspoň bude týmu k dispozici v bitvách, kdy budou Slezané bodům blíž než v mrazivou sobotu. „Nic nebalíme, půjdeme do toho po hlavě a popereme se o dobrý výsledek,“ ujistil Bielan.

Po distancu se naopak vrací do sestavy slovenské duo Vallo-Krčík, členové základní sestavy. „Spartě vyšel náramně vstup do jara, výborně se prezentovala i v lednových zápasech Ligy mistrů. Po herní stránce nás čeká asi nejtěžší protivník. Ale z první čtyřky si opravdu nevyberete. Navíc se jí vrátil Jan Kuchta, to je ohromná pomoc. Důkazem toho jsou jeho dva góly v prvních dvou utkáních,“ připomněl Hyského pobočník.

Karviná doma neobrala Letenské o body téměř sedm let.