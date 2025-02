Suchomel roste: přibrzdily ho problémy, jako teenager odmítl Duklu

Ještě než se v devatenácti letech poprvé objevil v ligovém zápase jako hráč Sparty, poptávala se na něj Dukla. Měla zájem, klidně i na trvalý přestup. Ale Martin Suchomel (22) s vidinou místa v letenském áčku odmítl. A přes hostování v Mladé Boleslavi nakonec získal, co si přál. Na startu jara zaujal v základní sestavě úřadujícího českého mistra. „Tvrdě dře, maká. Všechno si zaslouží,“ zdůraznil parťák Martin Vitík. Přitom v mládí ho přibrzdila téměř roční pauza.

V polovině loňského října, kdy Sparta pomalu zabředla do herní a výsledkové krize, vyryl do ligových statistik první asistenci v rudém dresu. Martin Suchomel jako střídající hráč vymyslel přihrávku na hranu malého vápna na skórujícího Lukáše Haraslína. „Fantastický balon,“ ocenil klíčovou akci Radoslav Kováč, trenér poraženého Liberce.

Ale co přišlo pak. Mladík ze sebe vypustil čisté emoce. Vyskočil do vzduchu, vyhodil ruce vzhůru a zapumpoval s nimi. Potom se rozběhnul pod letenský kotel za Haraslínem a vrhnul se mu na záda.

„Jestli mám z někoho opravdu radost, je to Suchomel,“ prohodil trenér Lars Friis po utkání. „Protože neustále šíleně maká. Je to skutečný srdcař, který pro Spartu dýchá. Je to přesně typ hráče s nastavením, které tenhle klub potřebuje,“ vysvětlil.

I proto si ho vedení českého mistra minulý týden pojistilo novou víceletou smlouvou. „Márty je za mě výborný materiál pro každého trenéra. Má rád