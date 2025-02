ONLINE: Teplice - Plzeň. Viktoria chce upevnit druhé místo. Domácí se Šilerem?

Po porážce v první bitvě play off Evropské ligy potřebují vzpruhu. Fotbalisté Plzně v Teplicích potřebují bodovat. Ztráta ve 22. kole Chance Ligy by pro tým Miroslava Koubka znamenala smazání náskoku na dotírající Spartu. Byť jsou Severočeši v tabulce až třináctí, na giganta doma umí. V prosinci si parta kolem trenéra Zdenka Frťaly poradila se Slavií. Obere i v jarní části dalšího favorita? Do akce by mohl poprvé naskočit mladý útočník Radek Šiler. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.