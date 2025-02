Frťala o útočnících: Gninga nebudu prosit na kolenou. Jásir nechápe...

Před nedělním soubojem s Plzní vydaly Teplice prohlášení ohledně situace útočníka Abdallaha Gninga (26). Senegalský hráč má v hlavě přestup do polského Widzewu Lodž, chyběl v nominaci na zápas a složitý transfer se finalizuje. Trenéru Zdenku Frťalovi schází i druhý střelec, Egypťan Mohamed Jásir (23). „Je to složitý proces,“ zmínil teplický kouč po porážce 0:2 od Plzně.

Počítáte s odchodem Abdallaha Gninga?

„Jako trenér to musím respektovat, ale ten příběh je hodně dlouhý, táhne se to snad rok a půl. Abu dostal nějaké informace od agenta, jsou dvě možnosti - vy jako klub mu nabídnete pomocnou ruku, aby byl součástí týmu. Druhá možnost je, že mu nechcete bránit ve štěstí a naplnění nějakých ambicí. Když bere Teplice jako přestupní stanici, a ne jako konečnou, nezbývá nám nic jiného, než se poohlédnout po dalších útočnících.“

Je to nepříjemné ve chvíli, kdy už se přestupové okno v Česku pomalu zavírá?

„Nebudeme nikoho na kolenou prosit, aby tady zůstal. Má zamotanou hlavu, byl pod tlakem agenta, měl psychické problémy… Jsme tady od toho, abychom ho podpořili, řekli mu náš pohled na věc. Ale co se odehrává v jeho mysli, v jeho hlavě a pod jakým vlivem je, to musí vědět jen on sám. Pro nás je to ještě složitější v tom, že nám vypadl Jásir. Je zraněný, opět. To je také příběh na dlouho. Nezbývá než věřit našim útočníkům, že je nahradí a budou držet teplický ofenzivní prapor místo nich.“

Co je přesně s Jásirem?

„Hodně jsme tady navykládali o našich dvou útočnících. Ale asi je dobře, aby se to dostalo k veřejnosti. Když přišel Jásir do Teplic, prošel si složitým obdobím, zraněními. Pak začal hrát, dávat góly, milovali ho lidi, milovala ho kabina. Pomalu tady chtěl žít s rodinou. Najednou se k němu dostal rušivý element, virtuálně se kolem něj něco dělo, že má zájem Baník. Od té doby není ve své kůži.“

Jak se to projevuje?

„Jsou tam vedlejší faktory, které narušují jeho chování, vnímání, myšlení. Pro něj je to něco nového. Pak je tu jeho zdravotní stav. Je naší povinností se o hráče starat, má nějakou zdravotní kartu na základě zátěžových testů a dalších věcí. Jásir nedokáže pochopit, aby se o sebe víc staral. Když trénuju dvě hodiny denně, potom je na mě, jak trávím volný čas. Měl by si uvědomit, že je profesionál, tohle platí pro všechny hráče. Jsou tady různé vlivy, které vám naruší cestu, proč být fotbalistou. Pro tuhle profesi se musíš obětovat. Mluvil jsem s ním, měli jsme dlouhé osobní diskuze, sám je z toho smutný. Ale čtyři dny trénuje, pak mi napíše zprávu, že ho přes týden něco bolelo. Je to složité.“

Ještě ke Gningovi – existuje varianta, že u vás bude pokračovat?

„Nebudu ho prosit na kolenou. Vyšlo nějaké klubové prohlášení. Musí v Polsku ještě podstoupit lékařskou prohlídku. Ale tohle není správně ke kolektivu a k okolnostem, za jakých odchází. Hráči odcházejí, ale s každým se snažíme rozloučit v dobrém. Když pak nastane situace, že se jinde neprosadí, abychom ho mohli třeba zase rádi přivítat zpátky. Ale tohle je s ním složitý proces.“

Mrzí vás porážka s Plzní?

„Nemám z ní dobrý dojem. Pokud chceme pomýšlet na úspěch s týmem, jako je Plzeň, musíme podat minimálně optimální, někdy až nadstandardní výkon. Katastrofálně jsme do toho vstoupili, byli jsme hodně nervózní, ztráceli spousty míčů. Přežili jsme jejich dlouhé auty a rohy, pak inkasovali dvě branky v krátkém sledu. Ve druhém poločase jsme to trošku zklidnili, byly tam náznaky příležitostí, ale nedokázali jsme to zdramatizovat kontaktním gólem.“