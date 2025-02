Liga očima fanoušků: Policie v Hradci? Nejsme zvířata! Chyba koučů Sparty

Začátek února mohl být úplně snový. Bohemka vedla v Hradci o dvě branky a vše nasvědčovalo plnohodnotnému přihlášení se do boje o horní šestku. Příjemné starosti po podzimu, kdy jsme se vnitřně strachovali o barážové boje. Někdy je ale dobré podívat se z obláčku taky na zem, jak to tam asi tak vypadá. Pravděpodobně touto poučkou se zeleno-bílí řídili a s klidem náskok promrhali. Před zápasem bych bod bral, teď je lehce kyselý, ale s pokorou jej přijímám. Co rozhodně nepřijímám a kdo pokoru nemá, je hradecká policie, která pravidelně všem sportovním fanouškům a fotbalovým zvláště chystá „zábavný program“. Absolutně nechápu, jak si ve 21. století může něco takového dovolit. K fanouškovi se chová jako k nájemnému vrahovi v poutech. Všude je nucen procházet „uličkou hanby“ a dovolí-li se slovem ozvat, přichází naprosto nepřiměřený zákrok. Jsme Klokani, ale ne zvířata! Žádný fanoušek není zvíře! Čísla a statistiky mluví jasně a tak bych na vnitro (ne)rád vzkázal, že tohle se vám na podzim může vrátit jako bumerang. Klokani bojují!

VIKTORIA PLZEŇ

Duro? Super! Panoš bude jako Šulc

První polovina hektických čtrnácti dní je za námi. V Maďarsku jsme ostudu neudělali, ale kýžený výsledek to nepřineslo. Prospali jsme první půlhodinu, a i přes veškerou snahu jsme nevyrovnali. I tak je 0:1 hratelný výsledek a máme na to jít dál. V Teplicích se nám poslední dobou moc nedařilo. Trenér vzhledem k budoucím zápasům prostřídal sestavu a tentokrát se to nijak neprojevilo. Kdo šel na trávník-bahník, nechal tam vše. Mladík Panoš? Velká paráda, nebojí se toho a brzy ho bude plné hřiště, stejně jako Šulce. Naše motorová myška, co ten nalítá, to nechápu. Duro dva góly, super vidět ho opět v akci. Jo a jinak když jsem sledoval, jak se dá padat ve vápně, byl jsem rád, že žádná penalta nebyla. Jinak jich musí sudí pískat snad deset za zápas. Ve čtvrtek Madaři, v neděli Slavia. Teď se uvidí, na co máme. I když titul a Liga mistrů... Buďme soudní. Nechat si pokaždé nabančit od elity? Fasovat fíky jako na běžícím pásu? Dík, už to tady bylo, radši ne. Evropská liga nám sluší, stačila by mi. Ať si v Lize mistrů namlátí hubu někdo jiný. Čest královně Viktorce!

KOVI. 56 let, koordinátor distribuce