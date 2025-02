Hapal: Ewerton má výron kotníku, Řek bude platný. Přijde albánský bek?

Jak to vypadá s Ewertonem?

„Má výron, došlápl blbě, noha se mu vytočila, hned mu kotník natekl. Uvidíme, věřím, že to nebude potrhané a že se dá brzy do pořádku. Ale teď asi chybět bude. Šíňas do toho musel skočit z voleje, měl dvě tři ztráty, ale pak šel nahoru. Nebyl připravený skoro dva měsíce, bude mu to chviličku trvat. Ale je na dobré cestě.“

Co Georgios Kornezos? Jak se vám líbil?

„Fajn, fajn. Cítím na něm pořád, že česká liga bude náročná ve fyzičnu, už v poločase avizoval problémy. Zapojujeme ho do tréninkového procesu. S Bitrim, kterého jste minule zmínil, to bylo podobné, trénuje se jinak. Zápasy jsou taky jiné, ale zvládl to. Když jsme dali druhý gól, věděli jsme, že nebudeme riskovat a stáhneme ho. Soubojově a rychlostně je na tom výborně. Dvakrát si sekl balon, mohl o něj přijít, ale je tak naučený z řecké ligy.“

V první půli jste však několikrát vyletěl z lavičky, když vyhodil balony.

„Určitě, ale i Karel Pojezný měl takovou situaci. Hrozně dlouho nám trvala kontrola míče, to zapříčiňoval terén. Proto jsem apeloval na obranu, ať to zjednodušíme. Chtěli bychom hrát kombinačně, ale teď tak hraje na takových terénech devadesát procent mužstev.“

Hned jste po vykartování Matěje Chaluše měli jasno, že nasadíte Kornezose?

„Hned jsme věděli, že ho tam dáme. Chtěli jsme si ho očekovat, aby si i on všechno navnímal. Předtím nedostal prostor, teprve se s tím ztotožňuje. Ale je vidět, že může být velice platný.“

Taky máte třetí jarní nulu.

„Týmová forma, to není jen o gólmanovi. Na Slavii to sice vychytal Domino Holec, ale jinak třetí zápas s nulou. Od Liberce i Olomouce zaznívalo, že Baník byl k udolání, ale jsme houževnatí, lépe a kvalitněji bráníme. A šanci si většinou taky vypracujeme. Třetí nula je důležitá.“

Navíc i při jiném personálním složení, což taky asi potěší.

„Dali jsme tam v závěru Fukalu, protože Lišák je zraněný. Jiné stopery nemáme, když Chaly byl vykartovaný. Další možnosti nemáme, nejsme v komfortu.“

Ještě k fungující defenzivě: jak moc jí pomáhají středopolaři Tomáš Rigo s Jiřím Boulou?

„Výborně se doplňují. Měli tam chyby ve finální fázi, ale co se týká pracovitosti a bránění, splňují to do puntíku.“

S výkonem spokojen jste?

„Pro nás výborný výsledek, velice těžký zápas. Hrozně dlouho nám trvalo, než jsme se do toho dostali, ať už přesnou kombinací nebo pohybem. Každopádně když jsem viděl statistiky, popírají to, co jsem viděl z lavičky. Teplice hrály výborně. Nebyly sice produktivní, neměly moc šancí až na tyč po standardce. My jsme čekali na vyloženou šanci a proměnili ji. To rozhodlo utkání. Ve druhé půli už to bylo lepší, trhalo se to, Šíňas nám pomohl v rychlém přechodu, Rigo taky. Z toho pramenily standardky, ze které jsme vstřelili branku. Trošku nám to kazil i terén, neměli jsme komfort při rozehrávce zezadu. Proto jsme to změnili a chtěli hrát jednoduše za obranu. Kombinačně po zemi nám to moc nešlo, kontrola míče trvala, bylo to zdlouhavé. Jsem spokojený, že jsme to urvali, mužstvo k tomu dozrálo. Už to říkám poněkolikáté: v minulosti jsme obdrželi branku, ale teď defenziva s výjimkou zápasu na Slavii drží. Teplice jsme do ničeho nepustili, i když jim chybí útočníci. To byl klíč. Odmakali jsme to, odjezdili, odbojovali a byli jsme znovu odměněni.“

Mjaki? Chtěl jsem se zeptat Luďka, o koho jde

Jenže branku Filipa Kubaly dlouho zkoumal VAR, jistotu jste neměli...

„Asi tam byl Šínas v hraniční situaci. Jediné, co nám problesklo hlavou, že doufáme, ať už Filipovi neseberou branku. VAR to potvrdil a nám spadl kámen ze srdce.“

Zejména Kubalovi, ne? Musel vás potěšit.

„Ne mě, ale všechny. Viděli jste to i na tribunách. Když střídal s Olomoucí, moc pískotu nezaznívalo. Je to výborný kluk, pracant, všichni očekávali, že se prosadí. Byl z toho v hlavě zdrchaný, ale odměnilo ho to. Dostává se do situací i v tréninku, dává góly, pomohl k bodům.“

Chytne se konečně?

„Přáli bychom si, aby góly dával nebo přihrával na ně. Ale má v mužstvu i jinou roli. Umí si výborně najít meziprostory, na míči je velice silný. V podhrotových pozicích dokáže protivníka nepříjemně překvapit. I když gól nedá a bude hrát takhle, je neskutečně platný.“

Jak se vám zamlouvala spolupráce Matěje Šína s Michalem Kohútem?

„Hráli jsme v deštníku, Šíňas šel více do levé strany. Míša se cítí lépe napravo, hraje velice dobře od prvního zápasu. Pro nás to byla alternativa, když Šíňas vypadl. Spolupráce mezi nimi je fajn, odvedou velké penzum práce.“

Nicméně dlouho vám trvalo, než jste se do Teplic začali dostávat...

„Teplice hrály výborně v Karviné i Boleslavi, tam byly jasně lepší. Je to velice pohyblivé mužstvo, dotírá na soupeře, měli jsme méně času na všechno. U našich běžeckých výkonů přetrávvá ještě viróza, teď nám vypadl i Holzer. Potřebujeme teď odtrénovat pár týdnů kompletní, abychom se do toho zase dostali.“

Další pozitivum: ze spousty zahrávaných rohů konečně přišel vstřelený gól. Asistent Michal Šmarda, který se útočným standardním situacím věnuje, se tuze radoval.

„Ale zase jsme tam měli komplikace, protože někdo neplnil funkci, kterou měl. Jsme rádi, že jsme se prosadili. Někdy chyběl krůček nebo lepší odraz. Četl jsem, že Olomouc je asi nejlepší ze standardních situací, ale některé jsem viděl a je to hodně o štěstí, kam se jim balony odrážejí.

Přestupní termín končí v Česku o půlnoci. Dá se ještě něco očekávat?

„Nevím zatím o ničem, asi bych přiznal. Muselo by to být něco, co by nás hodně zaujalo nebo oslovilo. Věřím, že to máme pod kontrolou. Byl bych překvapený a zklamaný, kdyby někdo odešel. I když ve fotbale jde za pár hodin udělat spoustu věcí.“

Albánská média psala o tom, že sledujete pravého beka Agana Mjakiho. To je pravda?

„Ne, chtěl jsem se zeptat Luďka (Mikloška), o koho jde. Opravdu nevím.“

SESTŘIH: Baník - Teplice 2:0. Ostravské spasil dvěma góly střídající Kubala Video se připravuje ...