Místo běhání v lese dává góly: Višinskému končí smlouva, možností je Plzeň. Co návrat do Slavie?

Triumf nad Spartou zařídil jedinou, byť maličko umolousanou trefou. Pro něj jako pro odchovance Slavie šlo o emotivní večer, při oslavě branky to také předvedl. Opravdu to ale není rétor, to jasně potvrdil, když svůj životní zápas hodnotil – liberecký ofenzivní šikula Denis Višinský totiž radši promlouvá na place. V modrobílých barvách prožívá velký rok. Jde ale o to, v jakých bude nastupovat v příští sezoně.