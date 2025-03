Houstone, přichází Lingr: Z MLS dorazí 60 milionů, zavře si dveře do reprezentace?

Vstoupit do diskuse (

Kluby jsou na všem domluvené, hráč souhlasí s lukrativními podmínkami. Ondřej Lingr po půl roce definitivně prchá ze Slavie. Takové jsou zprávy deníku Sport a webu iSport. Novou destinací šestadvacetiletého záložníka se stane Dynamo Houston. O zájmu klubu z Major League Soccer informovala redakce už během minulých dnů . Od té doby se věci daly do pohybu a český reprezentant kývl na životní kontrakt.

V říjnu se vracel do Slavie, aby sešívané partě pomohl k výstupu na mistrovskou horu. Jenže před dokončovacími pracemi odevzdal montérky a rozvázal kontrakt. Ondřej Lingr se už za pár hodin, maximálně v řádu nejbližších dní stane oficiálně hráčem Dynamo Houston. „Všechno je domluvené, kluby se shodly na odstupném, hráč zase na platu,“ říkají zdroje redakce.

Víceméně se jen čeká na potvrzení transferu oběma kluby. Do slávistické pokladny by zpoza Atlantského oceánu mělo dorazit zhruba 60 milionů korun, čili o pět víc, než stálo Lingrovo vykoupení z Feyenoordu. Za těchto podmínek nemělo vedení lídra tabulky Chance Ligy s uvolněním běhavého záložníka žádný problém.

Navíc Lingr měl dát v minulých dnech jasně najevo, že chce z klubu pryč. Mělo to dva důvody – tím prvním malá herní vytíženost, druhou pohnutkou k opuštění Edenu byly fantastické podmínky nabízené Houstonem. Podle zdrojů Sportu si Lingr v texaském Dynamu vydělá dvojnásobek toho, co bral ve Feyenoordu. Proto nebylo, co řešit.

Slavia jen chtěla, aby Lingrův odchod měl pro ni ekonomický smysl. Trenérský štáb se také nebránil, jelikož druhé bíločervené angažmá šestadvacetiletého ofenzivního záložníka se nepovedlo, či spíše bylo velikým zklamáním.

Lingr jde do rostoucí ligy

Ve Spojených státech popularita „socceru“ neustále roste. Nejenže majitelé umí položit dolary na stůl a do ligy přilákat světové superstar, byť už za výkonnostním zenitem, Amerika začíná být zajímavým trhem i pro Evropu. Týmy z TOP 5 jsou schopny za hráče vysázet v přepočtu okolo 400 milionů korun, rekordní je odchod Jhona Durana z Chicaga do Aston Villy za skoro tři čtvrtě miliardy korun.

Nejsledovanějším klubem současnosti je v MLS Inter Miami s Lionelem Messim, v kádru s dalšími bývalými esy světového fotbalu - Jordim Albou, Sergiem Busquetsem nebo Luisem Suárezem. Houston je aktuálně čtrnáctý tým tabulky Západní konference. Vstup do sezony, která se hraje od března do října, se Dynamu nepovedl. Ze čtyř zápasů nasbíral jen bod za remízu s Columbusem, proto se začal poohlížet po posilách a v hledáčku uvízl český středopolař.

Vzhledem k americkým námluvám, a zároveň kvůli ztrátě sportovní formy, nebyl Lingr v nominaci Ivana Haška pro rozjezd kvalifikace o mistrovství světa. Česko do ní vstoupí v sobotu, tou dobou se rodák z Havířova už nejspíš bude přesouvat na jih Spojených států, do Houstonu ve státě Texas, pár hodin jízdy od hranice s Mexikem.

Je otázkou, zda si Lingr nezavře dveře do národního týmu na delší čas. Přece jen MLS není středobodem pozornosti realizačního týmu. Byť třeba Pavel Bucha hraje slušně za Cincinnati, pozvánku ještě neobdržel. Navíc Lingr v éře Ivana Haška nijak nezářil, zřejmě nejlepší partie odehrál v roli žolíka na EURO v Německu. V základní sestavě nastoupil při maléru s Gruzií (1:4), od té doby se v ní neobjevil, pravidelně naskakoval coby střídající hráč.

Výrazně lépe se Lingrovi nevedlo ani na klubové úrovni. Ve Slavii, kam se vrátil po neúspěšné misi ve Feyenoordu, se také neprocpal mezi klíčové muže Jindřicha Trpišovského. V šestnácti ligových duelech skóroval jen na podzim proti Jablonci, nezapsal žádnou asistenci. Na jaře dostal poslední velkou šanci proti Bohemians, ze zápasu však odstoupil s dvojnásobnou zlomeninou nosu, v následném derby se Spartou zůstal na lavičce a proti Jablonci už vůbec nebyl v nominaci.

Další soutěžní zápas sehraje už v dresu Houstonu.