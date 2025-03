Vlček předběhl plán a je zpět, zatím za béčko Slavie. Kouč: Je plnohodnotně připraven

Pořádně rušná neděle. Skoro na den osm měsíců čekal Tomáš Vlček na soutěžní minuty, které mu přetržený zkřížený vaz v koleni od prvního kola ligového ročníku nedovolil. Velký návrat si odbyl za slávistické béčko ve druhé lize proti Vyškovu (0:0). Pak rychle spěchal do Edenu, byl v nominaci na večerní mač s Jabloncem. Do něj už nenaskočil, ale dá se očekávat, že minuty budou jen přibývat.

Ten osudný moment musí mít stále před očima. V souboji u postranní čáry se Vlčkovi v úvodu sezony v Uherském Hradišiti prohnulo koleno. Sice následně dohrál celý poločas, ale bolest se stupňovala a musel odstoupit. Po zápase přišla nejhorší možná prognóza – kompletně přetržený vaz a meniskus, operace a zřejmě velmi předčasný konec sezony.

Alespoň to se v prvních měsících rýsovalo. Vlčkova rekonvalescence šla lépe, než se očekávalo. První odhady směřovaly návrat Vlčka spíše do dubna, možná později. „Co vím, rekonvalescence byla velmi rychlá. Hráči se po tomto zranění vrací dost různě. Vždy byl v některých věcech o kousek před plánem,“ připustil Trpišovský.

I díky tomu si mohl připsat první minuty na hřišti už v březnu. První poselství dobrých zpráv přišlo už minulý víkend, kdy seděl na lavičce v nepovedeném derby. Na lavičku usedl i proti Jablonci. „Máme tu hráče, kteří dobře trénují a nemají minutáž, tak jsme chtěli dostat do zápasu je,“ obhájil Trpišovský, proč rychlostně vybavený obránce na trávu v Edenu ještě nevyběhl.

O jeho dalším zapojení se rozhodne po reprezentační pauze, ale plán je jasný: necpat Vlčka do áčka na sílu, zvlášť když vydatné a kvalitní vytížení může čerpat i ve druhé lize. Pokud ale nenastane nějaká komplikace, určitě nějakou tu minutku za odměnu v závěru sezony dostane.

Jelínek: Je to osobnost

To, co Vlček nestihl večer, si odbyl proti houževnatému Vyškovu dopoledne. V 64. minutě zaplul z lavičky do stoperské dvojice vedle kapitána Erica Hunala a podstoupil pár náročných sprinterských i silových soubojů. Přeci jen nešlo o žádný pouťák, ale zápas s třetím týmem Chance Národní Ligy.

Jednou se nechal před šancí Vyškova odstavit Pavlem Zifčákem, ale jinak to třiadvacetiletý navrátilec zvládl na jedničku. Po utkání se pak emotivně objímal s přítomnými zástupci klubu – Stanislavem Teclem či Přemyslem Kovářem.

„Už v tréninku, který s námi absolvoval, bylo vidět, že to je osobnost. A také jak se na zápas těší. Jeho přehled byl v utkání vidět. Přeju mu co nejvíc dalších minut,“ pokyvoval spokojeně Jelínek.

Jak je na tom fyzicky a kondičně? „Je plnohodnotně připravený na to jít do ostrého zápasu,“ hodnotil pro Sport trenér slávistického béčka Jan Jelínek. „On ale samozřejmě potřebuje herní praxi a tu mu můžeme poskytnout, je to koneckonců jeden z cílů a úkolů B-týmu. Jakmile získá herní praxi, je to na zvážení A-týmu. Budeme o tom komunikovat. I minutáž proti Vyškovu byla plánovaná a vykomunikovaná.“

Pokud vše půjde podle plánu, Slavia už s předstihem může mluvit o první letní posile, před zraněním totiž patřil Vlček k velkým oporám.