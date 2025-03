Čtete: Jiskření mezi Jabloncem a Olomoucí: Doležalův útěk i Jílek vs. Rada. Nyní boj o pátý flek

Je to jedenáct let, co Martin Doležal utekl do Jablonce. Po osmigólovém podzimu v Olomouci se s agentem Ondrejem Chovancem rozhodl neprodloužit končící smlouvu, nabízený kontrakt dle původní domluvy manažer nezaregistroval na FAČR, a tak útočník podepsal v Jablonci. Bylo z toho haló, na Andrově stadionu Doležalovi management ani fanoušci neodpustili. Pravdou je, že pochybil i sekretář Sigmy Adam Košař, který si záležitost nepohlídal a hanácký klub kvůli tomu přišel o miliony. A taky o produktivního forvarda. Miroslav Pelta sice nakonec na Moravu poslal nějaký „odpustek“, ale vítězem kauzy byl on. Na osm roků získal za drobné oporu a Olomouc po pár měsících poprvé spadla. Košař je v Sigmě doteď – v představenstvu i výboru spolku.